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В Петербурге задержали подозреваемых в жестоком убийстве мужчины
В Петербурге задержали подозреваемых в жестоком убийстве мужчины
Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в жестоком убийстве мужчины в Красносельском районе Петербурга, чье тело было найдено в подземном паркинге со... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T10:31
2021-04-21T10:31
гумвд
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ленинградская область
смоленская область
красносельский район
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в жестоком убийстве мужчины в Красносельском районе Петербурга, чье тело было найдено в подземном паркинге со связанными скотчем руками, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, первого апреля в полицию обратилась женщина, заявившая о том, что в подъезде на улице Адмирала Черокова на нее напали двое мужчин, избили, затащили в квартиру, связали скотчем, искали деньги, украли часы и деньги.Отмечается, что нападавшие похитили из квартиры 500 тысяч рублей, трое наручных мужских часов, мобильный телефон "iPhone 12", принадлежащие владельцу квартиры 1983 года рождения."В ходе осмотра в техническом помещении подземного паркинга указанного дома полицейскими был обнаружен с видимыми телесными повреждениями труп владельца квартиры, жителя Смоленской области 1983 года рождения. У потерпевшего были обмотаны скотчем голова и связаны руки", - сказано в сообщении.В пресс-службе ГУМВД не сказали, каким образом погибший владелец квартиры оказался в подземном паркинге.По подозрению в совершении преступления были задержаны двое мужчин 1983 и 1992 года рождения, один из которых был судим за угрозу убийством.
https://ria.ru/20210417/peterburg-1728705630.html
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гумвд, apple iphone, ленинградская область, смоленская область, красносельский район, происшествия

В Петербурге задержали подозреваемых в жестоком убийстве мужчины

10:31 21.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в жестоком убийстве мужчины в Красносельском районе Петербурга, чье тело было найдено в подземном паркинге со связанными скотчем руками, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Сотрудники полиции задержали подозреваемых в жестоком убийстве мужчины в Красносельском районе Петербурга", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, первого апреля в полицию обратилась женщина, заявившая о том, что в подъезде на улице Адмирала Черокова на нее напали двое мужчин, избили, затащили в квартиру, связали скотчем, искали деньги, украли часы и деньги.
Отмечается, что нападавшие похитили из квартиры 500 тысяч рублей, трое наручных мужских часов, мобильный телефон "iPhone 12", принадлежащие владельцу квартиры 1983 года рождения.
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"В ходе осмотра в техническом помещении подземного паркинга указанного дома полицейскими был обнаружен с видимыми телесными повреждениями труп владельца квартиры, жителя Смоленской области 1983 года рождения. У потерпевшего были обмотаны скотчем голова и связаны руки", - сказано в сообщении.
В пресс-службе ГУМВД не сказали, каким образом погибший владелец квартиры оказался в подземном паркинге.
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По подозрению в совершении преступления были задержаны двое мужчин 1983 и 1992 года рождения, один из которых был судим за угрозу убийством.
 
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