https://ria.ru/20210421/ubiystvo-1729212833.html

В Петербурге задержали подозреваемых в жестоком убийстве мужчины

В Петербурге задержали подозреваемых в жестоком убийстве мужчины

Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в жестоком убийстве мужчины в Красносельском районе Петербурга, чье тело было найдено в подземном паркинге со... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T10:31

2021-04-21T10:31

2021-04-21T10:31

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в жестоком убийстве мужчины в Красносельском районе Петербурга, чье тело было найдено в подземном паркинге со связанными скотчем руками, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, первого апреля в полицию обратилась женщина, заявившая о том, что в подъезде на улице Адмирала Черокова на нее напали двое мужчин, избили, затащили в квартиру, связали скотчем, искали деньги, украли часы и деньги.Отмечается, что нападавшие похитили из квартиры 500 тысяч рублей, трое наручных мужских часов, мобильный телефон "iPhone 12", принадлежащие владельцу квартиры 1983 года рождения."В ходе осмотра в техническом помещении подземного паркинга указанного дома полицейскими был обнаружен с видимыми телесными повреждениями труп владельца квартиры, жителя Смоленской области 1983 года рождения. У потерпевшего были обмотаны скотчем голова и связаны руки", - сказано в сообщении.В пресс-службе ГУМВД не сказали, каким образом погибший владелец квартиры оказался в подземном паркинге.По подозрению в совершении преступления были задержаны двое мужчин 1983 и 1992 года рождения, один из которых был судим за угрозу убийством.

https://ria.ru/20210417/peterburg-1728705630.html

https://ria.ru/20210415/dedanin-1728495902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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