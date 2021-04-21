https://ria.ru/20210421/turtsiya-1729369671.html

В Россию из Турции за сутки вывезли 6,7 тысячи пассажиров

В Россию из Турции за сутки вывезли 6,7 тысячи пассажиров

Авиакомпании 20 апреля вывезли из Турции в Россию 6,7 тысячи пассажиров, выполнив 30 рейсов, сообщила Росавиация. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T20:42

2021-04-21T20:42

2021-04-21T20:42

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Авиакомпании 20 апреля вывезли из Турции в Россию 6,7 тысячи пассажиров, выполнив 30 рейсов, сообщила Росавиация.Оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции ранее решил ограничить авиасообщение РФ с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня."20 апреля российские авиакомпании выполнили 25 рейсов из Турции в Россию, турецкие – 5 рейсов. Всего было перевезено 6,7 тысячи пассажиров", - говорится в сообщении.Уточняется, что в вывозной кампании принимают участие 9 российских перевозчиков: "Аэрофлот", "Сибирь", "Уральские авиалинии", "Азур Эйр", "Северный ветер", "Роял Флайт", "ЮТэйр", "Победа" и "Ред Вингс". Авиакомпания "Азимут" завершила свою полетную программу в Турцию."В этот же день из Занзибара (Танзания) авиакомпанией "Азур Эйр" в Москву было доставлено 56 человек", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210420/otpusk-1729063628.html

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