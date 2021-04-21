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В России выросли цены на огурцы
В России выросли цены на огурцы
Картофель и морковь в России с 13 по 19 апреля продолжили дорожать, хотя и несколько более медленными темпами, чем неделей ранее, помидоры вновь подешевели,... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T19:15
2021-04-21T19:15
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Картофель и морковь в России с 13 по 19 апреля продолжили дорожать, хотя и несколько более медленными темпами, чем неделей ранее, помидоры вновь подешевели, однако впервые после семи недель снижения выросли цены на огурцы, следует из данных Росстата."Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,4%, в том числе на морковь - на 1,7%, капусту белокочанную - на 1,6%, картофель - на 1,5%, лук - на 0,5%, яблоки - на 0,4%, огурцы - на 0,2%. Цены на помидоры снизились на 1,4%", - говорится в сообщении статистического ведомства.Неделей ранее, с 6 по 12 апреля, картофель вырос в цене на 1,8%, морковь - на 2,6%. Репчатый лук тогда подорожал на 1,1%, белокочанная капуста - на 1,5%, яблоки - на 0,1%, огурцы тогда подешевели на 2,1%, томаты - на 1,4%. В целом цены на плодоовощную продукцию на предыдущей неделе выросли на 0,1%.В свою очередь, с 13 по 19 апреля выросли цены на баранину (на 0,6%), свинину, шоколадные конфеты (на 0,5%), маргарин (на 0,4%), сливочное масло, жирный творог, сухие молочные смеси для детского питания, печенье, черный чай (на 0,3%), говядину, мясные консервы, полукопченую и варено-копченую колбасу, сосиски, сардельки, карамель, соль, обеды в столовых, кафе, закусочных (на 0,2%).Цены на вареную колбасу, сычужные сыры, мясные, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания выросли на 0,1%. Цены на водку снизились на 0,2%, пастеризованное молоко - на 0,1%. Цены на мороженую рыбу, сметану и стерилизованное молоко не изменились."Цены на яйца куриные в среднем по стране увеличились на 1,5%, в том числе в 30 субъектах Российской Федерации - на 0,1-1,4%, в 30 субъектах - на 1,5-2,4%, в 15 субъектах - на 2,5-4,6%", - говорится в сообщении статистического ведомства. В четырех регионах цены не изменились, в шести - снизились на 0,1-1,4%. Неделей ранее, с 6 по 12 апреля, яйца подорожали на 2,3%. Рост цен к 19 апреля с начала года составил 13,3%.Мясо кур в России на отчетной неделе не менялось в цене, как и неделей ранее. В 36 регионах цены выросли на 0,1-1,9%, в четырех - на 2-10,3%. В 11 субъектах цены не изменились, в 26 - снизились на 0,1-1%, а в восьми регионах - на 1,1-2,1%. С начала года куриное мясо подорожало на 14,6%.Цены на сахар с 13 по 19 апреля выросли на 0,5% против 0,7% неделей ранее. В 39 регионах сахар подорожал на 0,1-1%, в 15 - на 1,1-2,3%. В 21 субъекте РФ цены не изменились, в 10 - снизились на 0,1-1,7%. К 19 апреля сахар с начала года подорожал на 1,2%."Масло подсолнечное в среднем по России подорожало на 0,3%. В 43 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-1%, в восьми субъектах - на 1,1-3,1%. В 25 субъектах цены не изменились. В девяти субъектах цены снизились на 0,1-1,3%", - указывает Росстат. С 6 по 12 апреля масло подорожало на 0,4%, рост цен с начала года составил 2,5%.Пшеничная мука с 13 по 19 апреля выросла в цене на 0,1%, как и неделей ранее. Черный хлеб на отчетной неделе подорожал на 0,2% (как и неделей ранее), макаронные изделия - на 0,2% (против 0,1%), вермишель - на 0,2% (неделей ранее снижение цен составляло 0,1%).Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки повысились на 0,1% (против 0,2% на предыдущей неделе). Рис подорожал на 0,1% (с 6 по 12 апреля - на 0,3%), гречневая крупа - на 0,5% (против 0,7%), пшено подешевело на 0,2% (за предыдущий период цены росли на 0,2%).
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика

В России выросли цены на огурцы

19:15 21.04.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОгурцы
Огурцы - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Картофель и морковь в России с 13 по 19 апреля продолжили дорожать, хотя и несколько более медленными темпами, чем неделей ранее, помидоры вновь подешевели, однако впервые после семи недель снижения выросли цены на огурцы, следует из данных Росстата.
"Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,4%, в том числе на морковь - на 1,7%, капусту белокочанную - на 1,6%, картофель - на 1,5%, лук - на 0,5%, яблоки - на 0,4%, огурцы - на 0,2%. Цены на помидоры снизились на 1,4%", - говорится в сообщении статистического ведомства.
Неделей ранее, с 6 по 12 апреля, картофель вырос в цене на 1,8%, морковь - на 2,6%. Репчатый лук тогда подорожал на 1,1%, белокочанная капуста - на 1,5%, яблоки - на 0,1%, огурцы тогда подешевели на 2,1%, томаты - на 1,4%. В целом цены на плодоовощную продукцию на предыдущей неделе выросли на 0,1%.
В свою очередь, с 13 по 19 апреля выросли цены на баранину (на 0,6%), свинину, шоколадные конфеты (на 0,5%), маргарин (на 0,4%), сливочное масло, жирный творог, сухие молочные смеси для детского питания, печенье, черный чай (на 0,3%), говядину, мясные консервы, полукопченую и варено-копченую колбасу, сосиски, сардельки, карамель, соль, обеды в столовых, кафе, закусочных (на 0,2%).
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Цены на вареную колбасу, сычужные сыры, мясные, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания выросли на 0,1%. Цены на водку снизились на 0,2%, пастеризованное молоко - на 0,1%. Цены на мороженую рыбу, сметану и стерилизованное молоко не изменились.
"Цены на яйца куриные в среднем по стране увеличились на 1,5%, в том числе в 30 субъектах Российской Федерации - на 0,1-1,4%, в 30 субъектах - на 1,5-2,4%, в 15 субъектах - на 2,5-4,6%", - говорится в сообщении статистического ведомства. В четырех регионах цены не изменились, в шести - снизились на 0,1-1,4%. Неделей ранее, с 6 по 12 апреля, яйца подорожали на 2,3%. Рост цен к 19 апреля с начала года составил 13,3%.
Мясо кур в России на отчетной неделе не менялось в цене, как и неделей ранее. В 36 регионах цены выросли на 0,1-1,9%, в четырех - на 2-10,3%. В 11 субъектах цены не изменились, в 26 - снизились на 0,1-1%, а в восьми регионах - на 1,1-2,1%. С начала года куриное мясо подорожало на 14,6%.
Цены на сахар с 13 по 19 апреля выросли на 0,5% против 0,7% неделей ранее. В 39 регионах сахар подорожал на 0,1-1%, в 15 - на 1,1-2,3%. В 21 субъекте РФ цены не изменились, в 10 - снизились на 0,1-1,7%. К 19 апреля сахар с начала года подорожал на 1,2%.
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"Масло подсолнечное в среднем по России подорожало на 0,3%. В 43 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-1%, в восьми субъектах - на 1,1-3,1%. В 25 субъектах цены не изменились. В девяти субъектах цены снизились на 0,1-1,3%", - указывает Росстат. С 6 по 12 апреля масло подорожало на 0,4%, рост цен с начала года составил 2,5%.
Пшеничная мука с 13 по 19 апреля выросла в цене на 0,1%, как и неделей ранее. Черный хлеб на отчетной неделе подорожал на 0,2% (как и неделей ранее), макаронные изделия - на 0,2% (против 0,1%), вермишель - на 0,2% (неделей ранее снижение цен составляло 0,1%).
Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки повысились на 0,1% (против 0,2% на предыдущей неделе). Рис подорожал на 0,1% (с 6 по 12 апреля - на 0,3%), гречневая крупа - на 0,5% (против 0,7%), пшено подешевело на 0,2% (за предыдущий период цены росли на 0,2%).
 
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