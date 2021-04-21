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Власти не будут директивно устанавливать цены на продукты, заявил Путин
Власти не будут директивно устанавливать цены на продукты, заявил Путин
Задача правительства РФ - создать в стране рыночные условия для долгосрочной стабилизации цен на продукты, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T12:28
2021-04-21T13:57
послание президента федеральному собранию в 2021 году
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Задача правительства РФ - создать в стране рыночные условия для долгосрочной стабилизации цен на продукты, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.Он подчеркнул, что рыночные механизмы регулирования надо использовать вовремя и в том объеме, который необходим и который соответствует определенной ситуации в экономике и социальной сфере. "Никто не говорит, что мы директивно будем цены устанавливать, не надо здесь тень на плетень наводить и всех пугать", - сказал президент.Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.Изначально соглашения были заключены до 1 апреля, однако впоследствии были продлены: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла - до 1 октября. Пресс-служба кабинета министров указывала, что истечение срока действия ранее заключенных соглашений могло привести к удорожанию этих продуктов.Кроме того, необходимо стимулировать инвестиционную активность через снижение рисков ведения бизнеса. "Одно другому совершенно не мешает", - подчеркнул президент.Нельзя полагаться на точечные, по сути - директивные меры, сказал Путин. Он напомнил, что в Советском Союзе в конце 80-х и начале 90-х годов они привели к пустым полкам, но сейчас, даже на пике эпидемии, власти такого не допустили.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин заявил об отказе директивной установки цен на продукты
Путин заявил об отказе директивной установки цен на продукты
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Путин о рыночных механизмах регулирования цен
Задача правительства - сформировать именно долговременные условия, которые с помощью, хочу это подчеркнуть, уважаемые коллеги, именно с помощью рыночных механизмов, а они есть, гарантируют предсказуемость цен и качественное насыщение внутреннего рынка. Никто не говорит, что мы директивные цены будем устанавливать. Не надо здесь тень на плетень наводить и всех пугать. Есть рыночные механизмы регулирования, и нужно их использовать, только вовремя и в том объеме, который необходим и соответствует определенной ситуации в экономике и социальной сфере. Через снижение рисков ведения бизнеса стимулировать инвестиционную активность.
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, владимир путин, экономика

Власти не будут директивно устанавливать цены на продукты, заявил Путин

12:28 21.04.2021 (обновлено: 13:57 21.04.2021)
 
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Задача правительства РФ - создать в стране рыночные условия для долгосрочной стабилизации цен на продукты, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.
"Задача правительства – сформировать именно долговременные условия, которые с помощью, хочу это подчеркнуть, уважаемые коллеги, именно с помощью рыночных механизмов – а они есть - гарантируют предсказуемость цен и качественное насыщение внутреннего рынка", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что рыночные механизмы регулирования надо использовать вовремя и в том объеме, который необходим и который соответствует определенной ситуации в экономике и социальной сфере. "Никто не говорит, что мы директивно будем цены устанавливать, не надо здесь тень на плетень наводить и всех пугать", - сказал президент.
Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.
Изначально соглашения были заключены до 1 апреля, однако впоследствии были продлены: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла - до 1 октября. Пресс-служба кабинета министров указывала, что истечение срока действия ранее заключенных соглашений могло привести к удорожанию этих продуктов.
"Никто не говорит, что мы директивно будем цены устанавливать, не надо здесь тень на плетень наводить и всех пугать. Есть рыночные механизмы регулирования, и нужно их использовать, только вовремя и в том объеме, который необходим и соответствует определенной ситуации в экономике и социальной сфере", - сказал Путин.
Кроме того, необходимо стимулировать инвестиционную активность через снижение рисков ведения бизнеса. "Одно другому совершенно не мешает", - подчеркнул президент.
Нельзя полагаться на точечные, по сути - директивные меры, сказал Путин. Он напомнил, что в Советском Союзе в конце 80-х и начале 90-х годов они привели к пустым полкам, но сейчас, даже на пике эпидемии, власти такого не допустили.
Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>
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