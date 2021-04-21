https://ria.ru/20210421/tsennosti-1729233638.html

Путин заявил о приверженности России защите традиционных ценностей

Путин заявил о приверженности России защите традиционных ценностей

Россия всегда будет отстаивать и защищать традиционные ценности, о которых в ряде стран забыли, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:13

2021-04-21T12:13

2021-04-21T14:52

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия всегда будет отстаивать и защищать традиционные ценности, о которых в ряде стран забыли, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду выступает с посланием Федеральному собранию."Духовно-нравственные ценности, о которых в ряде стран забывают уже, нас, напротив, сделали сильнее. И эти ценности мы всегда будем отстаивать и защищать", - заявил Путин во время оглашения послания.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210325/kultura-1602816933.html

россия

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2021

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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, общество