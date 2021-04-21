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Путин поручил продлить трассу Москва — Казань до Екатеринбурга
Путин поручил продлить трассу Москва — Казань до Екатеринбурга
Скоростную автомагистраль Москва — Казань следует продлить до Екатеринбурга и достроить за три года, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T13:11
2021-04-21T13:11
2021-04-21T13:41
послание президента федеральному собранию в 2021 году
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Скоростную автомагистраль Москва — Казань следует продлить до Екатеринбурга и достроить за три года, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.По его словам, средства на это строительство, как и на сооружение других опорных магистралей, выделят из Фонда национального благосостояния."Таким образом, в 2024 году с учетом действующей трассы Москва — Санкт-Петербург и Центральной кольцевой автодороги будет обеспечено безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть от Балтики до Урала", — сказал президент.Автодорога Москва — Казань протяженностью 794 километра должна вдвое сократить время в пути между городами. Она станет одним из участков международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай (ЕЗК). Маршрут пройдет по территориям России, Казахстана и Китая, общая протяженность дорог составит более восьми тысяч километров. Из них 2192 километра приходятся на Россию.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, владимир путин, общество