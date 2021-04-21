https://ria.ru/20210421/trassa-1729263412.html

Путин поручил продлить трассу Москва — Казань до Екатеринбурга

Путин поручил продлить трассу Москва — Казань до Екатеринбурга

Скоростную автомагистраль Москва — Казань следует продлить до Екатеринбурга и достроить за три года, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T13:11

2021-04-21T13:11

2021-04-21T13:41

послание президента федеральному собранию в 2021 году

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729259524_0:0:3400:1912_1920x0_80_0_0_764fce1f968a6da0d101383d7e81bc64.jpg

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Скоростную автомагистраль Москва — Казань следует продлить до Екатеринбурга и достроить за три года, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.По его словам, средства на это строительство, как и на сооружение других опорных магистралей, выделят из Фонда национального благосостояния."Таким образом, в 2024 году с учетом действующей трассы Москва — Санкт-Петербург и Центральной кольцевой автодороги будет обеспечено безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть от Балтики до Урала", — сказал президент.Автодорога Москва — Казань протяженностью 794 километра должна вдвое сократить время в пути между городами. Она станет одним из участков международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай (ЕЗК). Маршрут пройдет по территориям России, Казахстана и Китая, общая протяженность дорог составит более восьми тысяч километров. Из них 2192 километра приходятся на Россию.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210421/investitsii-1729268812.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

послание президента федеральному собранию в 2021 году, владимир путин, общество