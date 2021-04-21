https://ria.ru/20210421/test-1729297808.html

Эпидемиолог оценил шансы создать тесты на новые инфекции за четыре дня

Эпидемиолог оценил шансы создать тесты на новые инфекции за четыре дня

Разработать тест-систему для выявления новой инфекции за 4 дня возможно, именно такая задача стоит перед Роспотребнадзором, заявил заместитель директора по... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T14:55

2021-04-21T14:55

2021-04-21T14:55

александр горелов

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Разработать тест-систему для выявления новой инфекции за 4 дня возможно, именно такая задача стоит перед Роспотребнадзором, заявил заместитель директора по научной работе ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ должна быть готова в течение 4 дней разработать тест-системы и в самое короткое время создать вакцину в случае появления новой опасной инфекции.

россия

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2021

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александр горелов, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество