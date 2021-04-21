https://ria.ru/20210421/test-1729292557.html

Онищенко оценил возможность создать тесты на новые инфекции за четыре дня

Онищенко оценил возможность создать тесты на новые инфекции за четыре дня

Создавать тест-системы при появлении новых инфекций можно и меньше, чем за четыре дня, считает депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T14:40

2021-04-21T14:40

2021-04-21T14:54

коронавирус covid-19

россия

геннадий онищенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597692645_0:70:2512:1483_1920x0_80_0_0_a3f71ff4c5de386dcb395cb0c4da630e.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Создавать тест-системы при появлении новых инфекций можно и меньше, чем за четыре дня, считает депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.Президент РФ Владимир Путин, оглашая в среду послание Федеральному собранию, заявил, что РФ должна быть готова в течение четырех дней разработать тест-системы и в самое короткое время создать вакцину в случае появления новой опасной инфекции."Можно и раньше. Уже сейчас мы научились, слава богу. Каждый год у нас появляется новый грипп и каждый год мы создаем новые тест-системы, прежде всего для диагностики, так что это реально. Вопрос масштабирования, для этого он тоже сказал, что нужно развивать биотехнологический комплекс", - рассказал Онищенко РИА Новости.Он также напомнил, что, когда в РФ еще не было коронавируса, уже была создана тест-система на основе тех данных, которые Китай опубликовал в мировом генбанке.

https://ria.ru/20210419/test-1728905984.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, геннадий онищенко