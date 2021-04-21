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Онищенко оценил возможность создать тесты на новые инфекции за четыре дня
Онищенко оценил возможность создать тесты на новые инфекции за четыре дня
Создавать тест-системы при появлении новых инфекций можно и меньше, чем за четыре дня, считает депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T14:40
2021-04-21T14:40
2021-04-21T14:54
коронавирус covid-19
россия
геннадий онищенко
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Создавать тест-системы при появлении новых инфекций можно и меньше, чем за четыре дня, считает депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.Президент РФ Владимир Путин, оглашая в среду послание Федеральному собранию, заявил, что РФ должна быть готова в течение четырех дней разработать тест-системы и в самое короткое время создать вакцину в случае появления новой опасной инфекции."Можно и раньше. Уже сейчас мы научились, слава богу. Каждый год у нас появляется новый грипп и каждый год мы создаем новые тест-системы, прежде всего для диагностики, так что это реально. Вопрос масштабирования, для этого он тоже сказал, что нужно развивать биотехнологический комплекс", - рассказал Онищенко РИА Новости.Он также напомнил, что, когда в РФ еще не было коронавируса, уже была создана тест-система на основе тех данных, которые Китай опубликовал в мировом генбанке.
https://ria.ru/20210419/test-1728905984.html
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коронавирус covid-19, россия, геннадий онищенко