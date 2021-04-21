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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210421/subsidii-1729366525.html
Компании из МО смогут получить субсидии для трудоустройства безработных
Компании из МО смогут получить субсидии для трудоустройства безработных
В Подмосковье работодателям предоставят субсидии для трудоустройства безработных граждан. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T20:11
2021-04-21T20:11
новости подмосковья
ирина фаевская
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Подмосковье работодателям предоставят субсидии для трудоустройства безработных граждан. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства социального развития Московской области.Субсидия составит сумму в размере трех минимальных размеров оплаты труда, увеличенную на сумму страховых взносов и районный коэффициент. Так же будет учитываться фактическая численность трудоустроенных безработных граждан после первого, третьего и шестого месяцев с момента их трудоустройства.Средства направят из Фонда социального страхования РФ. Для этого из федерального бюджета выделили 12 миллиардов рублей.Для получения субсидии нужно отправить заявление с указанием перечня свободных мест и должностей в личном кабинете на сайте "Работа в России".Право получить выплаты имеют работодатели, которые нанимают граждан с официальным статусом безработного на момент трудоустройства, со статусом безработного на 1 января 2021 года."В Подмосковье уровень регистрируемой безработицы составляет 2,33%. На учете в службе занятости состоят более 94 тысяч безработных, из них порядка 35 тысяч получают пособие", — добавила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
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ирина фаевская, московская область (подмосковье)

Компании из МО смогут получить субсидии для трудоустройства безработных

20:11 21.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Подмосковье работодателям предоставят субсидии для трудоустройства безработных граждан. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства социального развития Московской области.
Субсидия составит сумму в размере трех минимальных размеров оплаты труда, увеличенную на сумму страховых взносов и районный коэффициент. Так же будет учитываться фактическая численность трудоустроенных безработных граждан после первого, третьего и шестого месяцев с момента их трудоустройства.
Средства направят из Фонда социального страхования РФ. Для этого из федерального бюджета выделили 12 миллиардов рублей.
Специалист около рабочего кабинета в центре занятости населения - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
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Срочную социальную помощь получили почти 27 тысяч жителей МО в 2021 году
Для получения субсидии нужно отправить заявление с указанием перечня свободных мест и должностей в личном кабинете на сайте "Работа в России".
Право получить выплаты имеют работодатели, которые нанимают граждан с официальным статусом безработного на момент трудоустройства, со статусом безработного на 1 января 2021 года.
"В Подмосковье уровень регистрируемой безработицы составляет 2,33%. На учете в службе занятости состоят более 94 тысяч безработных, из них порядка 35 тысяч получают пособие", — добавила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
 
Новости ПодмосковьяИрина ФаевскаяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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