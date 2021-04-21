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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20210421/su-57-1729192800.html
Источник: Су-57 доработают для управления группой беспилотников
Источник: Су-57 доработают для управления группой беспилотников
Российский боевой самолет пятого поколения Су-57 доработают под управление группой малых беспилотных летательных аппаратов, которые истребитель будет нести на... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T03:10
2021-04-21T12:25
новое оружие россии
россия
су-57
безопасность
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российский боевой самолет пятого поколения Су-57 доработают под управление группой малых беспилотных летательных аппаратов, которые истребитель будет нести на внутренней и внешней подвеске, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.По его словам, уже началась разработка бортового оборудования и специального программного обеспечения, создается стенд для наземной отработки системы взаимодействия беспилотников с истребителем-носителем и между собой.Аппараты, добавил он, будут взаимодействовать по защищенным каналам связи как с бортовым комплексом самолета-носителя, так и между собой.Предполагается, что Су-57 будет сбрасывать группу беспилотников, например, перед входом в зону действия вражеской системы ПВО. Дроны будут создавать помехи для радаров, перегружать информационные каналы системы как ложные цели и непосредственно атаковать зенитные комплексы как высокоточные авиационные средства поражения.Тип беспилотников, которые планируется применять на Су-57, источник не назвал.В марте источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе рассказал, что для Воздушно-космических сил создается многоцелевой беспилотный комплекс "Молния". Предполагается, что его основу составят малые беспилотные летательные аппараты в форм-факторе крылатой ракеты, которые будут запускаться роем с самолета-носителя. В длину аппарат составил полтора метра, размах крыла — до 1,2 метра, скорость заявлена на уровне 600-700 километров в час, масса боевой части или полезной нагрузки — около пяти-семи килограммов.Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет совершил в 2010 году. Су-57 обладает высокой маневренностью, новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология "стелс").
https://radiosputnik.ria.ru/20210416/zavod-1728569130.html
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россия, су-57, безопасность

Источник: Су-57 доработают для управления группой беспилотников

03:10 21.04.2021 (обновлено: 12:25 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российский боевой самолет пятого поколения Су-57 доработают под управление группой малых беспилотных летательных аппаратов, которые истребитель будет нести на внутренней и внешней подвеске, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.
По его словам, уже началась разработка бортового оборудования и специального программного обеспечения, создается стенд для наземной отработки системы взаимодействия беспилотников с истребителем-носителем и между собой.
"Один истребитель Су-57 сможет нести во внутрефюзеляжном отсеке более десятка беспилотников разведывательного и ударного назначения, а также радиоэлектронной борьбы", — пояснил собеседник агентства.
Аппараты, добавил он, будут взаимодействовать по защищенным каналам связи как с бортовым комплексом самолета-носителя, так и между собой.
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Предполагается, что Су-57 будет сбрасывать группу беспилотников, например, перед входом в зону действия вражеской системы ПВО. Дроны будут создавать помехи для радаров, перегружать информационные каналы системы как ложные цели и непосредственно атаковать зенитные комплексы как высокоточные авиационные средства поражения.
Тип беспилотников, которые планируется применять на Су-57, источник не назвал.
В марте источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе рассказал, что для Воздушно-космических сил создается многоцелевой беспилотный комплекс "Молния". Предполагается, что его основу составят малые беспилотные летательные аппараты в форм-факторе крылатой ракеты, которые будут запускаться роем с самолета-носителя. В длину аппарат составил полтора метра, размах крыла — до 1,2 метра, скорость заявлена на уровне 600-700 километров в час, масса боевой части или полезной нагрузки — около пяти-семи килограммов.
Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет совершил в 2010 году. Су-57 обладает высокой маневренностью, новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология "стелс").
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