https://ria.ru/20210421/su-57-1729192800.html

Источник: Су-57 доработают для управления группой беспилотников

Источник: Су-57 доработают для управления группой беспилотников

Российский боевой самолет пятого поколения Су-57 доработают под управление группой малых беспилотных летательных аппаратов, которые истребитель будет нести на... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T03:10

2021-04-21T03:10

2021-04-21T12:25

новое оружие россии

россия

су-57

безопасность

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российский боевой самолет пятого поколения Су-57 доработают под управление группой малых беспилотных летательных аппаратов, которые истребитель будет нести на внутренней и внешней подвеске, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.По его словам, уже началась разработка бортового оборудования и специального программного обеспечения, создается стенд для наземной отработки системы взаимодействия беспилотников с истребителем-носителем и между собой.Аппараты, добавил он, будут взаимодействовать по защищенным каналам связи как с бортовым комплексом самолета-носителя, так и между собой.Предполагается, что Су-57 будет сбрасывать группу беспилотников, например, перед входом в зону действия вражеской системы ПВО. Дроны будут создавать помехи для радаров, перегружать информационные каналы системы как ложные цели и непосредственно атаковать зенитные комплексы как высокоточные авиационные средства поражения.Тип беспилотников, которые планируется применять на Су-57, источник не назвал.В марте источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе рассказал, что для Воздушно-космических сил создается многоцелевой беспилотный комплекс "Молния". Предполагается, что его основу составят малые беспилотные летательные аппараты в форм-факторе крылатой ракеты, которые будут запускаться роем с самолета-носителя. В длину аппарат составил полтора метра, размах крыла — до 1,2 метра, скорость заявлена на уровне 600-700 километров в час, масса боевой части или полезной нагрузки — около пяти-семи килограммов.Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет совершил в 2010 году. Су-57 обладает высокой маневренностью, новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология "стелс").

https://radiosputnik.ria.ru/20210416/zavod-1728569130.html

https://ria.ru/20210308/altius-1600319769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, су-57, безопасность