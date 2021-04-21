https://ria.ru/20210421/studkonkurs-1729345308.html

Прием заявок на студконкурс "Профстажировки 2.0" завершится 30 апреля

Прием заявок на студконкурс "Профстажировки 2.0" завершится 30 апреля

Прием заявок на всероссийский конкурс студенческих работ проекта "Профстажировки 2.0" завершится 30 апреля, сообщает пресс-служба АНО "РСВ". РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T18:33

2021-04-21T18:33

2021-04-21T18:33

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

россия

образование - общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Прием заявок на всероссийский конкурс студенческих работ проекта "Профстажировки 2.0" завершится 30 апреля, сообщает пресс-служба АНО "РСВ". Принять участие в конкурсе могут студенты высших и средних специальных учебных заведений. Проект реализуется АНО "Россия – страна возможностей" совместно с ОНФ.После регистрации участник должен выбрать и решить один или несколько кейсов - реальных бизнес-задач, в которых заинтересованы работодатели-партнеры проекта. Среди них такие компании как "Аэрофлот", "Северсталь", "Роскосмос", "МегаФон", "Россети", "Норникель", аэропорт Внуково, "Росатом", ГАЗ, "Ростелеком", "Мираторг", "Интер РАО", Страховой дом ВСК. Также кейсы для участников предлагают образовательные учреждения и органы госвласти. Сейчас на платформе "Профстажировки 2.0" доступно около 5 тысяч кейсов по 27 направлениям. По результатам конкурса студенты получат возможность пройти стажировки в крупнейших компаниях страны. Также для многих студентов и аспирантов работа над конкурсным кейсом может стать темой диплома или курсовой работы. В новом сезоне конкурса наибольшей популярностью пользуются кейсы по экономике: их выбрали уже около 30% участников. Также популярны задания в таких сферах, как образование, социология, политические науки, психология, кейсы для инженеров-программистов, проектировщиков, разработчиков систем автоматизации, отметили в пресс-службе.На время конкурса участники получают поддержку наставников – работодателей и координаторов проекта "Профстажировки 2.0". Авторы лучших работ, помимо возможности пройти стажировку, получат дипломы победителей всероссийского конкурса, а также приглашение на участие во всех образовательных проектах платформы "Россия – страна возможностей". После решения кейсов, которое завершится 15 июня, работодатели выберут лучшие студенческие работы. Победители будут объявлены после 15 июля.

https://ria.ru/20210420/final-1729102674.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), россия, образование - общество