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Прием заявок на студконкурс "Профстажировки 2.0" завершится 30 апреля
Прием заявок на студконкурс "Профстажировки 2.0" завершится 30 апреля
Прием заявок на всероссийский конкурс студенческих работ проекта "Профстажировки 2.0" завершится 30 апреля, сообщает пресс-служба АНО "РСВ". РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T18:33
2021-04-21T18:33
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
россия
образование - общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Прием заявок на всероссийский конкурс студенческих работ проекта "Профстажировки 2.0" завершится 30 апреля, сообщает пресс-служба АНО "РСВ". Принять участие в конкурсе могут студенты высших и средних специальных учебных заведений. Проект реализуется АНО "Россия – страна возможностей" совместно с ОНФ.После регистрации участник должен выбрать и решить один или несколько кейсов - реальных бизнес-задач, в которых заинтересованы работодатели-партнеры проекта. Среди них такие компании как "Аэрофлот", "Северсталь", "Роскосмос", "МегаФон", "Россети", "Норникель", аэропорт Внуково, "Росатом", ГАЗ, "Ростелеком", "Мираторг", "Интер РАО", Страховой дом ВСК. Также кейсы для участников предлагают образовательные учреждения и органы госвласти. Сейчас на платформе "Профстажировки 2.0" доступно около 5 тысяч кейсов по 27 направлениям. По результатам конкурса студенты получат возможность пройти стажировки в крупнейших компаниях страны. Также для многих студентов и аспирантов работа над конкурсным кейсом может стать темой диплома или курсовой работы. В новом сезоне конкурса наибольшей популярностью пользуются кейсы по экономике: их выбрали уже около 30% участников. Также популярны задания в таких сферах, как образование, социология, политические науки, психология, кейсы для инженеров-программистов, проектировщиков, разработчиков систем автоматизации, отметили в пресс-службе.На время конкурса участники получают поддержку наставников – работодателей и координаторов проекта "Профстажировки 2.0". Авторы лучших работ, помимо возможности пройти стажировку, получат дипломы победителей всероссийского конкурса, а также приглашение на участие во всех образовательных проектах платформы "Россия – страна возможностей". После решения кейсов, которое завершится 15 июня, работодатели выберут лучшие студенческие работы. Победители будут объявлены после 15 июля.
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ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), россия, образование - общество

Прием заявок на студконкурс "Профстажировки 2.0" завершится 30 апреля

18:33 21.04.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСтуденты на занятии
Студенты на занятии - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Прием заявок на всероссийский конкурс студенческих работ проекта "Профстажировки 2.0" завершится 30 апреля, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Принять участие в конкурсе могут студенты высших и средних специальных учебных заведений. Проект реализуется АНО "Россия – страна возможностей" совместно с ОНФ.
Финал профессионального конкурса Учитель будущего. Студенты в Парке науки и искусства Сириус - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 14:35
В центре "Сириус" стартовал финал конкурса "Учитель будущего. Студенты"
После регистрации участник должен выбрать и решить один или несколько кейсов - реальных бизнес-задач, в которых заинтересованы работодатели-партнеры проекта. Среди них такие компании как "Аэрофлот", "Северсталь", "Роскосмос", "МегаФон", "Россети", "Норникель", аэропорт Внуково, "Росатом", ГАЗ, "Ростелеком", "Мираторг", "Интер РАО", Страховой дом ВСК. Также кейсы для участников предлагают образовательные учреждения и органы госвласти. Сейчас на платформе "Профстажировки 2.0" доступно около 5 тысяч кейсов по 27 направлениям. По результатам конкурса студенты получат возможность пройти стажировки в крупнейших компаниях страны. Также для многих студентов и аспирантов работа над конкурсным кейсом может стать темой диплома или курсовой работы.
В новом сезоне конкурса наибольшей популярностью пользуются кейсы по экономике: их выбрали уже около 30% участников. Также популярны задания в таких сферах, как образование, социология, политические науки, психология, кейсы для инженеров-программистов, проектировщиков, разработчиков систем автоматизации, отметили в пресс-службе.
"Новое и очень перспективное направление конкурса – спецпроект "Волонтерство как стажировка". Вместе с ведущими НКО мы даем студентам возможность пройти практику в добровольческих организациях и объединяем на своей платформе самые интересные кейсы от них. К примеру, студенты разработали web-систему, которая автоматизирует работу Фонда доноров, создали мобильное приложение для подбора питомцев из приютов для собак и многое другое", – отметил руководитель проекта "Профстажировки 2.0" Илья Сёмин.
На время конкурса участники получают поддержку наставников – работодателей и координаторов проекта "Профстажировки 2.0". Авторы лучших работ, помимо возможности пройти стажировку, получат дипломы победителей всероссийского конкурса, а также приглашение на участие во всех образовательных проектах платформы "Россия – страна возможностей". После решения кейсов, которое завершится 15 июня, работодатели выберут лучшие студенческие работы. Победители будут объявлены после 15 июля.
 
АНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")РоссияОбразование - Общество
 
 
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