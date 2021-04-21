https://ria.ru/20210421/stantsiya-1729193808.html

Для космонавтов на новой станции хотят сделать защиту из влажных салфеток

Для космонавтов на новой станции хотят сделать защиту из влажных салфеток

Специальное радиационное убежище, где космонавты смогут переждать опасные вспышки на Солнце, может быть создано на борту новой российской высокоширотной... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T04:04

2021-04-21T04:04

2021-04-21T04:35

хочу стать космонавтом

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Специальное радиационное убежище, где космонавты смогут переждать опасные вспышки на Солнце, может быть создано на борту новой российской высокоширотной станции, рассказал РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.По его словам, этот материал планируется протестировать на МКС в ближайшее время.Ранее Шуршаков рассказал РИА Новости, что размещение новой российской космической станции на высокоширотной орбите на треть повысит дозу облучения экипажа по сравнению с их работой на борту МКС. Главной опасностью являются вспышки Солнца и галактическое излучение.Ранее сообщалось, что Россия планирует выйти из проекта Международной космической станции и приступить к строительству Российской орбитальной служебной станции.Первый модуль новой российской орбитальной станции будет готов к запуску в 2025 году, им станет Научно-энергетический модуль, предназначавшийся для МКС, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Работы по этому модулю были начаты еще в 2012 году.До этого о необходимости создания национальной орбитальной станции из-за технических проблем на МКС заявил руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев. В октябре 2020 года он представил ее облик, в состав новой станции войдут как минимум пять модулей: базовый модуль; целевой производственный модуль; модуль материального обеспечения (склад); модуль-платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов; коммерческий модуль для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к Wi-Fi.Станция спроектирована с открытой архитектурой и неограниченным сроком существования за счет замены модулей, по своим размерам будет больше "Мира", летать на орбите высотой 400 километров и наклонением 98 градусов, что позволит вести наблюдение за всей поверхностью Земли, в первую очередь за Арктикой и Северным морским путем.

https://ria.ru/20210420/zelenskiy-1729022928.html

https://ria.ru/20210415/sotrudnichestvo-1728363704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, земля, космос - риа наука