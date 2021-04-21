https://ria.ru/20210421/stabilnost-1729276450.html

Путин призвал мировое сообщество обсудить стратегическую стабильность

Путин призвал мировое сообщество обсудить стратегическую стабильность

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия предлагает мировому сообществу обсудить стратегическую и глобальную стабильность, создать среду бесконфликтного... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T13:38

2021-04-21T13:38

2021-04-21T13:38

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия предлагает мировому сообществу обсудить стратегическую и глобальную стабильность, создать среду бесконфликтного существования."Как лидер в создании боевых систем нового поколения, в развитии новых ядерных сил, Россия еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением, обеспечением глобальной стабильности. Предметом, целью таких переговоров может стать создание среды бесконфликтного сосуществования на основе уравнения безопасности, которое охватывало бы не только традиционные стратегические вооружения, межконтинентальные баллистические ракеты, тяжелые бомбардировщики и подводные лодки, но и, подчеркну, все наступательные и оборонительные системы, способные решать стратегические задачи, независимо от их оснащения", - заявил он в ходе послания Федеральному Собранию.

https://ria.ru/20210415/ssha-1728419489.html

россия

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2021

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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин