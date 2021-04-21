https://ria.ru/20210421/ssha-1729288355.html
В МИД вызвали замруководителя посольства США
В МИД вызвали замруководителя посольства США
В МИД России в среду вызван заместитель руководителя посольства США, сообщили журналистам в МИД РФ. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T14:27
2021-04-21T14:27
2021-04-21T14:32
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В МИД России в среду вызван заместитель руководителя посольства США, сообщили журналистам в МИД РФ."Сегодня в МИД вызван зам руководителя американского посольства", - сказали в российском МИД.Каких-либо деталей к сказанному в ведомстве не добавили.Ранее госдепартамент США подтвердил РИА Новости, что посол США в России Джон Салливан поедет в США на этой неделе, но вернется в Москву в течение "последующих недель". По его заявлению, Салливан намерен посетить семью и встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с тех пор, как он согласился продолжить службу на своем посту без ограничения срока.До этого МИД РФ предложил Салливану поехать в США на консультации.
https://ria.ru/20210419/ssha-1728970861.html
https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html
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джон салливан, москва, россия, сша, в мире