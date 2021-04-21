Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210421/ssha-1729288355.html
В МИД вызвали замруководителя посольства США
В МИД вызвали замруководителя посольства США
В МИД России в среду вызван заместитель руководителя посольства США, сообщили журналистам в МИД РФ. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T14:27
2021-04-21T14:32
джон салливан
москва
россия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601967749_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6d88bc5eddbb8443e90b46e90f2295c.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В МИД России в среду вызван заместитель руководителя посольства США, сообщили журналистам в МИД РФ."Сегодня в МИД вызван зам руководителя американского посольства", - сказали в российском МИД.Каких-либо деталей к сказанному в ведомстве не добавили.Ранее госдепартамент США подтвердил РИА Новости, что посол США в России Джон Салливан поедет в США на этой неделе, но вернется в Москву в течение "последующих недель". По его заявлению, Салливан намерен посетить семью и встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с тех пор, как он согласился продолжить службу на своем посту без ограничения срока.До этого МИД РФ предложил Салливану поехать в США на консультации.
https://ria.ru/20210419/ssha-1728970861.html
https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html
москва
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601967749_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f2b31c477dacece9a76904a5ceae5791.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джон салливан, москва, россия, сша, в мире

В МИД вызвали замруководителя посольства США

14:27 21.04.2021 (обновлено: 14:32 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В МИД России в среду вызван заместитель руководителя посольства США, сообщили журналистам в МИД РФ.
"Сегодня в МИД вызван зам руководителя американского посольства", - сказали в российском МИД.
Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20 - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 17:11
За что надо сказать "Спасибо!" новой администрации США
Каких-либо деталей к сказанному в ведомстве не добавили.
Ранее госдепартамент США подтвердил РИА Новости, что посол США в России Джон Салливан поедет в США на этой неделе, но вернется в Москву в течение "последующих недель". По его заявлению, Салливан намерен посетить семью и встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с тех пор, как он согласился продолжить службу на своем посту без ограничения срока.
До этого МИД РФ предложил Салливану поехать в США на консультации.
Российские дипломаты заходят в самолет авиакомпании Россия в аэропорту Праги - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 08:00
Зачем Байдену нужна высылка русских из Чехии?
 
Джон СалливанМоскваРоссияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Эксперт рассказал, откуда мошенники так много знают о россиянах
04:08"Индекс шашлыка" за год в России вырос на четверть
03:57Определена распространенная привычка водителей, уничтожающая мотор
03:52НАСА: ровер Perseverance впервые получил кислород из атмосферы Марса
03:48В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:33WSJ: Байден собирается признать геноцид армян в Османской империи
03:26Двум категориям россиян могут облегчить получение доплаты к пенсии
03:16В Крыму призвали вернуть полуострову коллекцию скифского золота
03:14В Рязанской области оценили ситуацию с возвращением "скопинского" маньяка
03:00Физики решили одну из проблем коллайдеров будущего
02:50Названы способы предупредить появление гипертонии
02:43Сирийские ПВО среагировали на ракетную атаку Израиля
02:18Названы шесть ошибок, способных убить автомобиль с АКПП
02:15Специалист напомнил, когда нельзя вернуть товар с дефектом
02:10Врач-диетолог рассказала, что не так с обезжиренными продуктами
02:03Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
02:00Ученые описали смертельно опасные стили питания
02:00В Москве покажут одну из редчайших православных икон
01:56Valneva сообщила о начале третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19
01:41В Подмосковье задержали сотрудника "Команды Навального", сообщил адвокат
Лента новостейМолния