https://ria.ru/20210421/ssha-1729288355.html

В МИД вызвали замруководителя посольства США

В МИД вызвали замруководителя посольства США

В МИД России в среду вызван заместитель руководителя посольства США, сообщили журналистам в МИД РФ. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T14:27

2021-04-21T14:27

2021-04-21T14:32

джон салливан

москва

россия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601967749_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6d88bc5eddbb8443e90b46e90f2295c.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В МИД России в среду вызван заместитель руководителя посольства США, сообщили журналистам в МИД РФ."Сегодня в МИД вызван зам руководителя американского посольства", - сказали в российском МИД.Каких-либо деталей к сказанному в ведомстве не добавили.Ранее госдепартамент США подтвердил РИА Новости, что посол США в России Джон Салливан поедет в США на этой неделе, но вернется в Москву в течение "последующих недель". По его заявлению, Салливан намерен посетить семью и встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с тех пор, как он согласился продолжить службу на своем посту без ограничения срока.До этого МИД РФ предложил Салливану поехать в США на консультации.

https://ria.ru/20210419/ssha-1728970861.html

https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html

москва

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джон салливан, москва, россия, сша, в мире