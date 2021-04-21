Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210421/sputnik-1729367166.html
СМИ сообщили об интересе Южной Кореи к "Спутнику V"
СМИ сообщили об интересе Южной Кореи к "Спутнику V"
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил своим помощникам рассмотреть возможность использования в стране российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", передает... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T20:16
2021-04-21T20:16
распространение коронавируса
россия
мун чжэ ин
российский фонд прямых инвестиций
astrazeneca
воз
южная корея
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603979645_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_aa3ae89c794a12e9bdf15de0724758a6.jpg
СЕУЛ, 21 апр – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил своим помощникам рассмотреть возможность использования в стране российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", передает агентство Рёнхап со ссылкой на источник в администрации президента.По данным агентства, администрация президента Южной Кореи уже рассматривает данные о вакцине "Спутник V", ее побочных эффектах."Учитывая беспокойство касательно поставок вакцин, советники высказали мнение о необходимости рассмотреть внедрение российской вакцины, на что президент Мун Чжэ Ин сказал: "Так и сделайте", - заявил агентству источник в президентской администрации.В то же время отмечается, что полномасштабное рассмотрение использования российской вакцины пока не ведется и Южная Корея собирается получить более подробные данные и следить за процессом одобрения "Спутник V" в иностранных государствах и Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA).Пока что Южная Корея заключила договоры с компаниями на поставку в общей сложности 152 миллионов доз вакцины от компаний AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Janssen, Novavax и по программе вакцинации ВОЗ COVAX Facility, чего должно хватить для прививания 79 миллионов человек при населении страны в 52 миллиона человек. Сейчас в стране уже прививают вакцинами AstraZeneca и Pfizer.Южнокорейские власти уже не раз сообщали, что при необходимости будут рассматривать использование любых других вакцин. В последнее время в стране все чаще звучат призывы рассмотреть российскую вакцину в качестве "плана Б". В частности, такое мнение высказали губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён и депутат и один из кандидатов на место лидера правящей Объединенной демократической партии Сон Ён Гиль."В Южной Корее возможно контрактное производство российской вакцины. Если проверить ее безопасность, то цена низкая, да и получить ее легко, она может стать одним из вариантов, но табуируется из-за противостояния (политических – ред.) лагерей … Я уже запросил в администрации президента рассмотреть (использование российской вакцины – ред.)", - заявил агентству Ли Чжэ Мён.Ранее сообщалось, что консорциум южнокорейских компаний во главе с GL Rapha планирует произвести в целом 500 миллионов доз вакцины "Спутник V" для экспорта в другие страны, при этом сама GL Rapha еще раньше заключила контракт с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на создание еще150 миллионов доз вакцины, всего 650 миллионов доз. На данный момент передача технологий GL Rapha уже завершена, пробные партии для обеих инъекций созданы и отправлены в Россию на проверку. Ожидается, что в мае начнется полномасштабное коммерческое производство. Пока что весь объем законтрактован на экспорт в другие страны, но компания уже не раз заявляла, что готова по запросу РФПИ производить больше, в том числе на внутренний рынок.Кроме того, недавно стало известно о создании еще одного консорциума по производству российской вакцины в Южной Корее во главе с компанией Huons Global. Планируется производство в масштабе 100 миллионов доз в месяц, пробную партию могут создать в августе.
https://ria.ru/20210421/vaktsina-1729202769.html
https://ria.ru/20210420/vaktsina-1729021315.html
россия
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603979645_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_c9969f8bea2f1a462d018e3717216c4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мун чжэ ин, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , воз, южная корея, в мире

СМИ сообщили об интересе Южной Кореи к "Спутнику V"

20:16 21.04.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент во время прививки вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя
Пациент во время прививки вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 21 апр – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил своим помощникам рассмотреть возможность использования в стране российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", передает агентство Рёнхап со ссылкой на источник в администрации президента.
По данным агентства, администрация президента Южной Кореи уже рассматривает данные о вакцине "Спутник V", ее побочных эффектах.
"Учитывая беспокойство касательно поставок вакцин, советники высказали мнение о необходимости рассмотреть внедрение российской вакцины, на что президент Мун Чжэ Ин сказал: "Так и сделайте", - заявил агентству источник в президентской администрации.
В то же время отмечается, что полномасштабное рассмотрение использования российской вакцины пока не ведется и Южная Корея собирается получить более подробные данные и следить за процессом одобрения "Спутник V" в иностранных государствах и Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA).
Пока что Южная Корея заключила договоры с компаниями на поставку в общей сложности 152 миллионов доз вакцины от компаний AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Janssen, Novavax и по программе вакцинации ВОЗ COVAX Facility, чего должно хватить для прививания 79 миллионов человек при населении страны в 52 миллиона человек. Сейчас в стране уже прививают вакцинами AstraZeneca и Pfizer.
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
Вчера, 09:00Распространение коронавируса
В Боливии оценили перспективы новых закупок "Спутника V"
Южнокорейские власти уже не раз сообщали, что при необходимости будут рассматривать использование любых других вакцин. В последнее время в стране все чаще звучат призывы рассмотреть российскую вакцину в качестве "плана Б". В частности, такое мнение высказали губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён и депутат и один из кандидатов на место лидера правящей Объединенной демократической партии Сон Ён Гиль.
"В Южной Корее возможно контрактное производство российской вакцины. Если проверить ее безопасность, то цена низкая, да и получить ее легко, она может стать одним из вариантов, но табуируется из-за противостояния (политических – ред.) лагерей … Я уже запросил в администрации президента рассмотреть (использование российской вакцины – ред.)", - заявил агентству Ли Чжэ Мён.
Мужчина вакцинируется российским Спутник V - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 01:10Распространение коронавируса
Spiegel: немцы отправились за "Спутником V" в Россию
Ранее сообщалось, что консорциум южнокорейских компаний во главе с GL Rapha планирует произвести в целом 500 миллионов доз вакцины "Спутник V" для экспорта в другие страны, при этом сама GL Rapha еще раньше заключила контракт с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на создание еще150 миллионов доз вакцины, всего 650 миллионов доз. На данный момент передача технологий GL Rapha уже завершена, пробные партии для обеих инъекций созданы и отправлены в Россию на проверку. Ожидается, что в мае начнется полномасштабное коммерческое производство. Пока что весь объем законтрактован на экспорт в другие страны, но компания уже не раз заявляла, что готова по запросу РФПИ производить больше, в том числе на внутренний рынок.
Кроме того, недавно стало известно о создании еще одного консорциума по производству российской вакцины в Южной Корее во главе с компанией Huons Global. Планируется производство в масштабе 100 миллионов доз в месяц, пробную партию могут создать в августе.
 
Распространение коронавирусаРоссияМун Чжэ ИнРоссийский фонд прямых инвестицийAstraZenecaВОЗЮжная КореяВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Эксперт рассказал, откуда мошенники так много знают о россиянах
04:08"Индекс шашлыка" за год в России вырос на четверть
03:57Определена распространенная привычка водителей, уничтожающая мотор
03:52НАСА: ровер Perseverance впервые получил кислород из атмосферы Марса
03:48В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:33WSJ: Байден собирается признать геноцид армян в Османской империи
03:26Двум категориям россиян могут облегчить получение доплаты к пенсии
03:16В Крыму призвали вернуть полуострову коллекцию скифского золота
03:14В Рязанской области оценили ситуацию с возвращением "скопинского" маньяка
03:00Физики решили одну из проблем коллайдеров будущего
02:50Названы способы предупредить появление гипертонии
02:43Сирийские ПВО среагировали на ракетную атаку Израиля
02:18Названы шесть ошибок, способных убить автомобиль с АКПП
02:15Специалист напомнил, когда нельзя вернуть товар с дефектом
02:10Врач-диетолог рассказала, что не так с обезжиренными продуктами
02:03Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
02:00Ученые описали смертельно опасные стили питания
02:00В Москве покажут одну из редчайших православных икон
01:56Valneva сообщила о начале третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19
01:41В Подмосковье задержали сотрудника "Команды Навального", сообщил адвокат
Лента новостейМолния