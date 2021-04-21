https://ria.ru/20210421/sputnik-1729367166.html

СМИ сообщили об интересе Южной Кореи к "Спутнику V"

СМИ сообщили об интересе Южной Кореи к "Спутнику V"

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил своим помощникам рассмотреть возможность использования в стране российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", передает... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T20:16

2021-04-21T20:16

2021-04-21T20:16

распространение коронавируса

россия

мун чжэ ин

российский фонд прямых инвестиций

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в мире

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СЕУЛ, 21 апр – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил своим помощникам рассмотреть возможность использования в стране российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", передает агентство Рёнхап со ссылкой на источник в администрации президента.По данным агентства, администрация президента Южной Кореи уже рассматривает данные о вакцине "Спутник V", ее побочных эффектах."Учитывая беспокойство касательно поставок вакцин, советники высказали мнение о необходимости рассмотреть внедрение российской вакцины, на что президент Мун Чжэ Ин сказал: "Так и сделайте", - заявил агентству источник в президентской администрации.В то же время отмечается, что полномасштабное рассмотрение использования российской вакцины пока не ведется и Южная Корея собирается получить более подробные данные и следить за процессом одобрения "Спутник V" в иностранных государствах и Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA).Пока что Южная Корея заключила договоры с компаниями на поставку в общей сложности 152 миллионов доз вакцины от компаний AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Janssen, Novavax и по программе вакцинации ВОЗ COVAX Facility, чего должно хватить для прививания 79 миллионов человек при населении страны в 52 миллиона человек. Сейчас в стране уже прививают вакцинами AstraZeneca и Pfizer.Южнокорейские власти уже не раз сообщали, что при необходимости будут рассматривать использование любых других вакцин. В последнее время в стране все чаще звучат призывы рассмотреть российскую вакцину в качестве "плана Б". В частности, такое мнение высказали губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён и депутат и один из кандидатов на место лидера правящей Объединенной демократической партии Сон Ён Гиль."В Южной Корее возможно контрактное производство российской вакцины. Если проверить ее безопасность, то цена низкая, да и получить ее легко, она может стать одним из вариантов, но табуируется из-за противостояния (политических – ред.) лагерей … Я уже запросил в администрации президента рассмотреть (использование российской вакцины – ред.)", - заявил агентству Ли Чжэ Мён.Ранее сообщалось, что консорциум южнокорейских компаний во главе с GL Rapha планирует произвести в целом 500 миллионов доз вакцины "Спутник V" для экспорта в другие страны, при этом сама GL Rapha еще раньше заключила контракт с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на создание еще150 миллионов доз вакцины, всего 650 миллионов доз. На данный момент передача технологий GL Rapha уже завершена, пробные партии для обеих инъекций созданы и отправлены в Россию на проверку. Ожидается, что в мае начнется полномасштабное коммерческое производство. Пока что весь объем законтрактован на экспорт в другие страны, но компания уже не раз заявляла, что готова по запросу РФПИ производить больше, в том числе на внутренний рынок.Кроме того, недавно стало известно о создании еще одного консорциума по производству российской вакцины в Южной Корее во главе с компанией Huons Global. Планируется производство в масштабе 100 миллионов доз в месяц, пробную партию могут создать в августе.

https://ria.ru/20210421/vaktsina-1729202769.html

https://ria.ru/20210420/vaktsina-1729021315.html

россия

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мун чжэ ин, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , воз, южная корея, в мире