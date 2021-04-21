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Мантуров назвал сроки регистрации "Спутника Лайт"
Мантуров назвал сроки регистрации "Спутника Лайт"
Вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" может быть зарегистрирована в России в мае, а к концу года объемы ее производства могут превысить 30 миллионов доз в... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T15:55
2021-04-21T15:55
2021-04-21T15:55
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
денис мантуров
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" может быть зарегистрирована в России в мае, а к концу года объемы ее производства могут превысить 30 миллионов доз в месяц, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров."Мы исходим из того, что в мае месяце", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос."Я думаю, что к концу года можно будет выйти на объемы производства больше 30 миллионов в месяц", - заявил министр, уточнив, что это может произойти и раньше.Вакцина "Спутник Лайт" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которому также принадлежит разработка первой российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В отличие от нее, лайт-версия предполагает одно введение препарата.Ранее Минздрав РФ выдал разрешение на проведение клинических исследований "Спутника Лайт". Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев говорил, что "Спутник V" - это не один препарат, а платформа вакцин. По его словам, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки, в России же флагманом будет "Спутник V".
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РИА Новости
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РИА Новости
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вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)