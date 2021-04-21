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Сенатор Карелова прокомментировала послание Путина Федеральному собранию
Сенатор Карелова прокомментировала послание Путина Федеральному собранию
Вице-спикер Совфеда Галина Карелова прокомментировала послание Владимира Путина Федеральному собранию. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T19:16
2021-04-21T20:58
россия
галина карелова
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Галина Карелова прокомментировала послание Владимира Путина Федеральному собранию.По ее мнению, сегодняшнее послание президента, возможно, самое важное из всех. "Мы прожили год, который изменил нас, изменил мир, изменил страну. Президент исчерпывающе ответил на главные ожидания по мерам выхода из той ситуации, в которую нас поставила пандемия. Социальная составляющая послания не просто традиционно доминирует. Главные тезисы послания основаны на уроках прошедшего года, связаны с конкретными действиями и касаются самых чувствительных сфер - здоровья людей и социальной защиты", - сказала сенатор.Парламентарий обратила внимание на неизменность приоритетов, на которые ориентируется президент в своем послании. "Развивая тезис о том, что сбережение населения страны, рост его благополучия остается высшим национальным приоритетом, президент обозначил комплекс новых мер, свидетельствующих о последовательности действий по достижению этой цели", - сказала законодатель.По ее мнению, они станут основой новой целостной программы помощи семьям, в первую очередь, семьям с детьми. Кроме того, для матерей предусматривается повышение размера больничных по уходу за ребенком до 7 лет. "Это абсолютная новация. Как правило, у таких мам размер больничного невелик, так как их трудовой стаж мал. Эта зависимость для них будет отменена. Теперь женщина будет получать больничный в размере 100% от заработка", - отметила Карелова.По ее словам, новые меры отвечают на новые вызовы, особенно важно, что большинство - не разового характера. "Да, они безусловно помогут миллионам семей быстрее справиться с последствия пандемии. Но главное - предложения президента по сути закладывают на будущее основу новой системы социальной защиты семей, которая будет сопровождать их весь период взросления ребенка - от рождения до его совершеннолетия, до 16 лет", - подчеркнула вице-спикер СФ.Карелова также обратила внимание на то, что меры по поддержке семей с детьми должны начать действовать менее чем через два месяца. По ее мнению, это потребует от парламентариев всех уровней "высокой оперативности в принятии новых законодательных решений".
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Путин: "Все федеральные пособия и пенсии будут оформляться в режиме одного окна"
Путин: "Все федеральные пособия и пенсии будут оформляться в режиме одного окна"
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россия, галина карелова, владимир путин, общество

Сенатор Карелова прокомментировала послание Путина Федеральному собранию

19:16 21.04.2021 (обновлено: 20:58 21.04.2021)
 
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Галина Карелова прокомментировала послание Владимира Путина Федеральному собранию.
По ее мнению, сегодняшнее послание президента, возможно, самое важное из всех.
"Мы прожили год, который изменил нас, изменил мир, изменил страну. Президент исчерпывающе ответил на главные ожидания по мерам выхода из той ситуации, в которую нас поставила пандемия. Социальная составляющая послания не просто традиционно доминирует. Главные тезисы послания основаны на уроках прошедшего года, связаны с конкретными действиями и касаются самых чувствительных сфер - здоровья людей и социальной защиты", - сказала сенатор.
Парламентарий обратила внимание на неизменность приоритетов, на которые ориентируется президент в своем послании.
"Развивая тезис о том, что сбережение населения страны, рост его благополучия остается высшим национальным приоритетом, президент обозначил комплекс новых мер, свидетельствующих о последовательности действий по достижению этой цели", - сказала законодатель.
По ее мнению, они станут основой новой целостной программы помощи семьям, в первую очередь, семьям с детьми. Кроме того, для матерей предусматривается повышение размера больничных по уходу за ребенком до 7 лет. "Это абсолютная новация. Как правило, у таких мам размер больничного невелик, так как их трудовой стаж мал. Эта зависимость для них будет отменена. Теперь женщина будет получать больничный в размере 100% от заработка", - отметила Карелова.
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По ее словам, новые меры отвечают на новые вызовы, особенно важно, что большинство - не разового характера. "Да, они безусловно помогут миллионам семей быстрее справиться с последствия пандемии. Но главное - предложения президента по сути закладывают на будущее основу новой системы социальной защиты семей, которая будет сопровождать их весь период взросления ребенка - от рождения до его совершеннолетия, до 16 лет", - подчеркнула вице-спикер СФ.
Карелова также обратила внимание на то, что меры по поддержке семей с детьми должны начать действовать менее чем через два месяца. По ее мнению, это потребует от парламентариев всех уровней "высокой оперативности в принятии новых законодательных решений".
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