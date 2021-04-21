https://ria.ru/20210421/sotspodderzhka-1729288067.html
Сенатор оценил расходы на дополнительную соцподдержку семей с детьми
Сенатор оценил расходы на дополнительную соцподдержку семей с детьми
На дополнительные меры соцподдержки семей с детьми, о которых заявил в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин, может потребоваться порядка 1 РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T14:26
2021-04-21T14:26
2021-04-21T14:26
россия
валерий рязанский
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. На дополнительные меры соцподдержки семей с детьми, о которых заявил в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин, может потребоваться порядка 1 триллиона рублей, заявил РИА Новости в среду первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский."На дополнительные меры социальной поддержки семей с детьми, я полагаю, потребуется порядка 1 триллиона рублей в текущем году. И это без выплат беременным женщинам и молодым мамам на оплату больничного листа в размере 100%", - сказал парламентарий.Он подчеркнул, что при необходимости парламентарии примут все нужные законы до конца весенней сессии.Рязанский также полагает, что все меры, озвученные в послании, были заранее просчитаны.
https://ria.ru/20210421/bolnichnye-1729244943.html
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