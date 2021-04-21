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Соловьев ответил на призыв Зеленского к Путину встретиться в Донбассе
Соловьев ответил на призыв Зеленского к Путину встретиться в Донбассе
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением провести... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T00:44
2021-04-21T06:38
россия
владимир соловьев (телеведущий)
донбасс
вооруженные силы украины
владимир зеленский
владимир путин
украина
в мире
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением провести встречу в Донбассе.Соответствующее заявление украинский президент сделал в своем видеообращении по ситуации с безопасностью в стране."Зеленский так ничего и не понял. Россия с Украиной не воюет. "В любой точке, где идет война", Зеленскому надо встречаться с (главой самопровозглашенной ДНР Денисом. – прим. ред.) Пушилиным и (главой самопровозглашенной ЛНР Леонидом. – прим. ред.) Пасечником, говорить напрямую с лидерами ДНР и ЛНР", - написал Соловьев в своем Telegram-канале.Он добавил, что Путин многократно призывал украинские власти к прямому диалогу с руководителями Донбасса.Конфликт на востоке УкраиныГражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим перемирия. Однако с февраля бои ужесточились, а в апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. Кроме того, ВСУ обстреливают республики из запрещенного "Минском-2" оружия.В Москве выражали беспокойство из-за обострения конфликта. Как указывала официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия не заинтересована в раздувании гражданской войны в Донбассе и сделает все возможное для защиты его жителей. Она также призвала союзников Украины прекратить подстрекать киевский режим к кровавым авантюрам в регионе.
https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html
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россия, владимир соловьев (телеведущий), донбасс, вооруженные силы украины, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире

Соловьев ответил на призыв Зеленского к Путину встретиться в Донбассе

00:44 21.04.2021 (обновлено: 06:38 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением провести встречу в Донбассе.
Соответствующее заявление украинский президент сделал в своем видеообращении по ситуации с безопасностью в стране.
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"Зеленский так ничего и не понял. Россия с Украиной не воюет. "В любой точке, где идет война", Зеленскому надо встречаться с (главой самопровозглашенной ДНР Денисом. – прим. ред.) Пушилиным и (главой самопровозглашенной ЛНР Леонидом. – прим. ред.) Пасечником, говорить напрямую с лидерами ДНР и ЛНР", - написал Соловьев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Путин многократно призывал украинские власти к прямому диалогу с руководителями Донбасса.

Конфликт на востоке Украины

Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.
В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим перемирия. Однако с февраля бои ужесточились, а в апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. Кроме того, ВСУ обстреливают республики из запрещенного "Минском-2" оружия.
В Москве выражали беспокойство из-за обострения конфликта. Как указывала официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия не заинтересована в раздувании гражданской войны в Донбассе и сделает все возможное для защиты его жителей. Она также призвала союзников Украины прекратить подстрекать киевский режим к кровавым авантюрам в регионе.
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