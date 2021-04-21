Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210421/sobyanin-1729287165.html
Собянин отметил "мощный сигнал" для властей в послании президента
Собянин отметил "мощный сигнал" для властей в послании президента
Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию дал региональным и федеральным властям сигнал, что национальные цели не будут отложены,... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T14:23
2021-04-21T14:25
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
сергей собянин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729257656_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_3c90378f098ca477494790fb98761b99.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию дал региональным и федеральным властям сигнал, что национальные цели не будут отложены, уверенность в победе всегда важна, особенно в сложное время, считает мэр Москвы Сергей Собянин.Он отметил, что в России активно продолжат реализовывать инвестиционные проекты. "То, что президент сказал - мы свои национальные цели не откладываем, не отступаем от них. Это такой мощный сигнал для всех - и для региональных, и для федеральных властей, для всего общества. Это важные посылы", - заявил мэр.Собянин подчеркнул, что "уверенность лидера и уверенность в том, что мы победим, всегда важно для России, а в такие сложные периоды - особенно"."Очень важно, что президент подвел промежуточные итоги трудному периоду борьбы с пандемией, дал оценку и региональным властям, системе здравоохранения, всем структурам, которые активно боролись против пандемии. Конечно, очень важны слова благодарности президента в адрес врачей, социальных работников. Еще ситуация не закончилась, мы видим, что она непростая, но, тем не менее, такой посыл, человечный посыл очень важен для всех", - заключил мэр.
https://ria.ru/20210421/poslanie-1729276760.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729257656_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_5870a986cad0ae4c2c562af89d2ee28f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, сергей собянин, политика

Собянин отметил "мощный сигнал" для властей в послании президента

14:23 21.04.2021 (обновлено: 14:25 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин и мэр Москвы Сергей Собянин перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин и мэр Москвы Сергей Собянин перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию дал региональным и федеральным властям сигнал, что национальные цели не будут отложены, уверенность в победе всегда важна, особенно в сложное время, считает мэр Москвы Сергей Собянин.
"Даже в сложных экономических условиях пандемии …мы продолжаем оказывать социальную поддержку семьям с детьми, тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию", - сказал Собянин журналистам.
Он отметил, что в России активно продолжат реализовывать инвестиционные проекты. "То, что президент сказал - мы свои национальные цели не откладываем, не отступаем от них. Это такой мощный сигнал для всех - и для региональных, и для федеральных властей, для всего общества. Это важные посылы", - заявил мэр.
Собянин подчеркнул, что "уверенность лидера и уверенность в том, что мы победим, всегда важно для России, а в такие сложные периоды - особенно".
Элла Памфилова во время встречи с политологами в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
Дополняется
Памфилова назвала послание президента чрезвычайно мирным
"Очень важно, что президент подвел промежуточные итоги трудному периоду борьбы с пандемией, дал оценку и региональным властям, системе здравоохранения, всем структурам, которые активно боролись против пандемии. Конечно, очень важны слова благодарности президента в адрес врачей, социальных работников. Еще ситуация не закончилась, мы видим, что она непростая, но, тем не менее, такой посыл, человечный посыл очень важен для всех", - заключил мэр.
 
Послание президента Федеральному собранию в 2021 годуРоссияСергей СобянинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Эксперт рассказал, откуда мошенники так много знают о россиянах
04:08"Индекс шашлыка" за год в России вырос на четверть
03:57Определена распространенная привычка водителей, уничтожающая мотор
03:52НАСА: ровер Perseverance впервые получил кислород из атмосферы Марса
03:48В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:33WSJ: Байден собирается признать геноцид армян в Османской империи
03:26Двум категориям россиян могут облегчить получение доплаты к пенсии
03:16В Крыму призвали вернуть полуострову коллекцию скифского золота
03:14В Рязанской области оценили ситуацию с возвращением "скопинского" маньяка
03:00Физики решили одну из проблем коллайдеров будущего
02:50Названы способы предупредить появление гипертонии
02:43Сирийские ПВО среагировали на ракетную атаку Израиля
02:18Названы шесть ошибок, способных убить автомобиль с АКПП
02:15Специалист напомнил, когда нельзя вернуть товар с дефектом
02:10Врач-диетолог рассказала, что не так с обезжиренными продуктами
02:03Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
02:00Ученые описали смертельно опасные стили питания
02:00В Москве покажут одну из редчайших православных икон
01:56Valneva сообщила о начале третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19
01:41В Подмосковье задержали сотрудника "Команды Навального", сообщил адвокат
Лента новостейМолния