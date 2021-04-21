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Собянин отметил "мощный сигнал" для властей в послании президента
Собянин отметил "мощный сигнал" для властей в послании президента
Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию дал региональным и федеральным властям сигнал, что национальные цели не будут отложены,... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T14:23
2021-04-21T14:23
2021-04-21T14:25
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
сергей собянин
политика
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию дал региональным и федеральным властям сигнал, что национальные цели не будут отложены, уверенность в победе всегда важна, особенно в сложное время, считает мэр Москвы Сергей Собянин.Он отметил, что в России активно продолжат реализовывать инвестиционные проекты. "То, что президент сказал - мы свои национальные цели не откладываем, не отступаем от них. Это такой мощный сигнал для всех - и для региональных, и для федеральных властей, для всего общества. Это важные посылы", - заявил мэр.Собянин подчеркнул, что "уверенность лидера и уверенность в том, что мы победим, всегда важно для России, а в такие сложные периоды - особенно"."Очень важно, что президент подвел промежуточные итоги трудному периоду борьбы с пандемией, дал оценку и региональным властям, системе здравоохранения, всем структурам, которые активно боролись против пандемии. Конечно, очень важны слова благодарности президента в адрес врачей, социальных работников. Еще ситуация не закончилась, мы видим, что она непростая, но, тем не менее, такой посыл, человечный посыл очень важен для всех", - заключил мэр.
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, сергей собянин, политика
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
в своем послании Федеральному собранию дал региональным и федеральным властям сигнал, что национальные цели не будут отложены, уверенность в победе всегда важна, особенно в сложное время, считает мэр Москвы Сергей Собянин
.
"Даже в сложных экономических условиях пандемии …мы продолжаем оказывать социальную поддержку семьям с детьми, тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию", - сказал Собянин журналистам.
Он отметил, что в России
активно продолжат реализовывать инвестиционные проекты. "То, что президент сказал - мы свои национальные цели не откладываем, не отступаем от них. Это такой мощный сигнал для всех - и для региональных, и для федеральных властей, для всего общества. Это важные посылы", - заявил мэр.
Собянин подчеркнул, что "уверенность лидера и уверенность в том, что мы победим, всегда важно для России, а в такие сложные периоды - особенно".
"Очень важно, что президент подвел промежуточные итоги трудному периоду борьбы с пандемией, дал оценку и региональным властям, системе здравоохранения, всем структурам, которые активно боролись против пандемии. Конечно, очень важны слова благодарности президента в адрес врачей, социальных работников. Еще ситуация не закончилась, мы видим, что она непростая, но, тем не менее, такой посыл, человечный посыл очень важен для всех", - заключил мэр.