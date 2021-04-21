https://ria.ru/20210421/sobyanin-1729287165.html

Собянин отметил "мощный сигнал" для властей в послании президента

Собянин отметил "мощный сигнал" для властей в послании президента

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию дал региональным и федеральным властям сигнал, что национальные цели не будут отложены,... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T14:23

2021-04-21T14:23

2021-04-21T14:25

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

сергей собянин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729257656_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_3c90378f098ca477494790fb98761b99.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию дал региональным и федеральным властям сигнал, что национальные цели не будут отложены, уверенность в победе всегда важна, особенно в сложное время, считает мэр Москвы Сергей Собянин.Он отметил, что в России активно продолжат реализовывать инвестиционные проекты. "То, что президент сказал - мы свои национальные цели не откладываем, не отступаем от них. Это такой мощный сигнал для всех - и для региональных, и для федеральных властей, для всего общества. Это важные посылы", - заявил мэр.Собянин подчеркнул, что "уверенность лидера и уверенность в том, что мы победим, всегда важно для России, а в такие сложные периоды - особенно"."Очень важно, что президент подвел промежуточные итоги трудному периоду борьбы с пандемией, дал оценку и региональным властям, системе здравоохранения, всем структурам, которые активно боролись против пандемии. Конечно, очень важны слова благодарности президента в адрес врачей, социальных работников. Еще ситуация не закончилась, мы видим, что она непростая, но, тем не менее, такой посыл, человечный посыл очень важен для всех", - заключил мэр.

https://ria.ru/20210421/poslanie-1729276760.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, сергей собянин, политика