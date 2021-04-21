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В Москве задержали Любовь Соболь и Киру Ярмыш
В Москве задержали Любовь Соболь и Киру Ярмыш
В день проведения несогласованных акций в Москве задержали юриста "Фонда борьбы с коррупцией" * Любовь Соболь, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T10:26
2021-04-21T11:20
россия
владимир воронин
фонд борьбы с коррупцией
происшествия
любовь соболь
москва
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В день проведения несогласованных акций в Москве задержали юриста "Фонда борьбы с коррупцией" * Любовь Соболь, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин."Мне позвонила Любовь, сказала, что ее задержали сотрудники в форме. Они не представились и не сказали, куда ее везут. Ее местоположение мне неизвестно", — рассказал защитник.По его словам, это произошло у метро "Автозаводская". Позднее выяснилось, что юриста доставили в отдел полиции по Донскому району столицы.Причины пока не сообщаются, комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает.До недавнего времени Соболь была под домашним арестом по уголовному делу о подстрекательстве участников одной из прошлых несогласованных акций к нарушению санитарных правил. Позднее ей разрешили посещать храм и водить ребенка в школу, а затем смягчили меру пресечения до запрета определенных действий, позволив быть вне дома с шести утра до восьми вечера. По этому производству юристу ФБК* грозит до двух лет колонии. Также на прошлой неделе Соболь признали виновной по делу о незаконном проникновении в жилище, суд назначил ей условное наказание — год исправительных работ с удержанием десяти процентов зарплаты в доход государства.Помимо нее, в среду в Москве задержали пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш. Об этом РИА Новости сообщила ее адвокат Вероника Полякова. * Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20210419/fbk-1728950089.html
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россия
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россия, владимир воронин, фонд борьбы с коррупцией, происшествия, любовь соболь, москва

В Москве задержали Любовь Соболь и Киру Ярмыш

10:26 21.04.2021 (обновлено: 11:20 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь в Перовском районном суде города Москвы
Любовь Соболь в Перовском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В день проведения несогласованных акций в Москве задержали юриста "Фонда борьбы с коррупцией" * Любовь Соболь, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин.
"Мне позвонила Любовь, сказала, что ее задержали сотрудники в форме. Они не представились и не сказали, куда ее везут. Ее местоположение мне неизвестно", — рассказал защитник.
По его словам, это произошло у метро "Автозаводская". Позднее выяснилось, что юриста доставили в отдел полиции по Донскому району столицы.
Причины пока не сообщаются, комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает.
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До недавнего времени Соболь была под домашним арестом по уголовному делу о подстрекательстве участников одной из прошлых несогласованных акций к нарушению санитарных правил. Позднее ей разрешили посещать храм и водить ребенка в школу, а затем смягчили меру пресечения до запрета определенных действий, позволив быть вне дома с шести утра до восьми вечера. По этому производству юристу ФБК* грозит до двух лет колонии.
Также на прошлой неделе Соболь признали виновной по делу о незаконном проникновении в жилище, суд назначил ей условное наказание — год исправительных работ с удержанием десяти процентов зарплаты в доход государства.
Помимо нее, в среду в Москве задержали пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш. Об этом РИА Новости сообщила ее адвокат Вероника Полякова.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
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РоссияВладимир ВоронинФонд борьбы с коррупциейПроисшествияЛюбовь СобольМосква
 
 
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