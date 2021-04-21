https://ria.ru/20210421/sobol-1729212154.html

В Москве задержали Любовь Соболь и Киру Ярмыш

В Москве задержали Любовь Соболь и Киру Ярмыш

В день проведения несогласованных акций в Москве задержали юриста "Фонда борьбы с коррупцией" * Любовь Соболь, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T10:26

2021-04-21T10:26

2021-04-21T11:20

россия

владимир воронин

фонд борьбы с коррупцией

происшествия

любовь соболь

москва

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В день проведения несогласованных акций в Москве задержали юриста "Фонда борьбы с коррупцией" * Любовь Соболь, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин."Мне позвонила Любовь, сказала, что ее задержали сотрудники в форме. Они не представились и не сказали, куда ее везут. Ее местоположение мне неизвестно", — рассказал защитник.По его словам, это произошло у метро "Автозаводская". Позднее выяснилось, что юриста доставили в отдел полиции по Донскому району столицы.Причины пока не сообщаются, комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает.До недавнего времени Соболь была под домашним арестом по уголовному делу о подстрекательстве участников одной из прошлых несогласованных акций к нарушению санитарных правил. Позднее ей разрешили посещать храм и водить ребенка в школу, а затем смягчили меру пресечения до запрета определенных действий, позволив быть вне дома с шести утра до восьми вечера. По этому производству юристу ФБК* грозит до двух лет колонии. Также на прошлой неделе Соболь признали виновной по делу о незаконном проникновении в жилище, суд назначил ей условное наказание — год исправительных работ с удержанием десяти процентов зарплаты в доход государства.Помимо нее, в среду в Москве задержали пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш. Об этом РИА Новости сообщила ее адвокат Вероника Полякова. * Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20210419/fbk-1728950089.html

https://ria.ru/20210419/aktsii-1728916734.html

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россия, владимир воронин, фонд борьбы с коррупцией, происшествия, любовь соболь, москва