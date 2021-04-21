Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210421/sobaka-1729199894.html
СК завел дело о нападении собаки на пятилетнего мальчика в Новосибирске
СК завел дело о нападении собаки на пятилетнего мальчика в Новосибирске
Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью пятилетнего мальчика – на него напала собака и покусала лицо, сообщает... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T08:25
2021-04-21T08:25
россия
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
новосибирская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_105:441:2962:2048_1920x0_80_0_0_1816f188382f9a0b6b1e248ef6d759e1.jpg
НОВОСИБИРСК, 21 апр – РИА Новости. Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью пятилетнего мальчика – на него напала собака и покусала лицо, сообщает следственное управление СК РФ по региону.По данным следствия, днем 18 апреля 2021 года в городе Бердске Новосибирской области у одного из домов по улице Котовского на ребенка напала собака, принадлежащая местному жителю, который оставил животное без присмотра во дворе своего дома. Мальчик с множественными ранами лица был госпитализирован в отделение челюстно-лицевой хирургии Новосибирской областной клинической больницы."В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести причиненного вреда здоровью, пострадавший ребенок находится в больнице. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям владельца собаки", - рассказали в управлении.
https://ria.ru/20210420/sk-1729047276.html
россия
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_1248:782:2936:2048_1920x0_80_0_0_c7c18aa1b9eacd27a96450b49a50264a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, происшествия

СК завел дело о нападении собаки на пятилетнего мальчика в Новосибирске

08:25 21.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 21 апр – РИА Новости. Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью пятилетнего мальчика – на него напала собака и покусала лицо, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"По результатам проведенной проверки, организованной по информации СМИ о травмировании пятилетнего мальчика в результате нападения собаки, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, днем 18 апреля 2021 года в городе Бердске Новосибирской области у одного из домов по улице Котовского на ребенка напала собака, принадлежащая местному жителю, который оставил животное без присмотра во дворе своего дома. Мальчик с множественными ранами лица был госпитализирован в отделение челюстно-лицевой хирургии Новосибирской областной клинической больницы.
"В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести причиненного вреда здоровью, пострадавший ребенок находится в больнице. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям владельца собаки", - рассказали в управлении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 10:25
СК задержал главу сельсовета в Башкирии после нападения собак на ребенка
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)НовосибирскНовосибирская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Ежегодное послание президента Федеральному СобраниюПослание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж10:54
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:27Путин призвал в течение десяти лет сократить распространение гепатита С
12:26Путин дал поручения губернаторам по выстраиванию работы соцсферы
12:25Получение алиментов не должно унижать родителя с ребенком, заявил Путин
12:23Суд признал приговор срочнику Шамсутдинову законным
12:23Путин призвал не допускать распространение коронавируса извне
12:21Мировое здравоохранение стоит на пороге революции, заявил Путин
12:20Путин заявил о наращивании поставок мобильных медцентров в регионы
12:19Путин призвал продлить программу возврата средств за отдых в России
12:18Путин поручил расширить программы диспансеризации и профосмотров с 1 июля
12:18Путин поручил главам регионов ежедневно заниматься вопросами вакцинации
12:16Путин призвал всех россиян привиться от коронавируса
12:15Коронавирус не побежден окончательно, заявил Путин
12:15Путин призвал россиян соблюдать меры предосторожности по коронавирусу
12:14Путин поставил задачу выйти на устойчивый рост численности населения
12:14Путин назвал сбережение народа высшим национальным приоритетом
12:13Путин заявил о приверженности России защите традиционных ценностей
12:12Путин отметил работу военных и силовиков во время пандемии
12:12Россияне в пандемию проявили выдержку, заявил Путин
12:12Путин в послании затронет темы безопасности и внешней политики
12:10Российские ученые в пандемию совершили прорыв, заявил Путин
Лента новостейМолния