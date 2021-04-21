https://ria.ru/20210421/sobaka-1729199894.html

СК завел дело о нападении собаки на пятилетнего мальчика в Новосибирске

СК завел дело о нападении собаки на пятилетнего мальчика в Новосибирске

Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью пятилетнего мальчика – на него напала собака и покусала лицо, сообщает... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T08:25

2021-04-21T08:25

2021-04-21T08:25

россия

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 21 апр – РИА Новости. Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью пятилетнего мальчика – на него напала собака и покусала лицо, сообщает следственное управление СК РФ по региону.По данным следствия, днем 18 апреля 2021 года в городе Бердске Новосибирской области у одного из домов по улице Котовского на ребенка напала собака, принадлежащая местному жителю, который оставил животное без присмотра во дворе своего дома. Мальчик с множественными ранами лица был госпитализирован в отделение челюстно-лицевой хирургии Новосибирской областной клинической больницы."В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести причиненного вреда здоровью, пострадавший ребенок находится в больнице. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям владельца собаки", - рассказали в управлении.

https://ria.ru/20210420/sk-1729047276.html

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новосибирск

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россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, происшествия