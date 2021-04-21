СК завел дело о нападении собаки на пятилетнего мальчика в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 21 апр – РИА Новости. Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью пятилетнего мальчика – на него напала собака и покусала лицо, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"По результатам проведенной проверки, организованной по информации СМИ о травмировании пятилетнего мальчика в результате нападения собаки, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, днем 18 апреля 2021 года в городе Бердске Новосибирской области у одного из домов по улице Котовского на ребенка напала собака, принадлежащая местному жителю, который оставил животное без присмотра во дворе своего дома. Мальчик с множественными ранами лица был госпитализирован в отделение челюстно-лицевой хирургии Новосибирской областной клинической больницы.
"В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести причиненного вреда здоровью, пострадавший ребенок находится в больнице. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям владельца собаки", - рассказали в управлении.