https://ria.ru/20210421/smartfon-1729189269.html

Эксперт подсказал, как вернуть пропавший смартфон прямо из дома

Эксперт подсказал, как вернуть пропавший смартфон прямо из дома

Для этого в каждой из мобильных экосистем предполагаются определенные механизмы. Если ваш телефон пропал или его украли, их следует сразу активировать,... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T01:16

2021-04-21T01:16

2021-04-21T08:33

сергей кузьменко

роскачество

google

google android

apple ios

huawei technologies

технологии

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Для этого в каждой из мобильных экосистем предполагаются определенные механизмы. Если ваш телефон пропал или его украли, их следует сразу активировать, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.Если вы потеряли телефон или планшет Android, а также часы Wear OS, найти их можно через аккаунт Google, если включена функция "Найти устройство". При этом должен быть выполнен ряд условий, связанных с работой устройства и подключением к аккаунту Google. Через него на потерянный телефон придет уведомление, а на карте появится информация о том, где находится (или находилось) устройство. Далее также можно его заблокировать, удалить данные или прозвонить на полной громкости.Аналогичным образом устроен и поиск на смартфонах Huawei/Honor. После входа в аккаунт Huawei вам доступны аналогичны iOS и Android варианты временной блокировки, полного удаления данных или прозвона устройства, заключил Кузьменко.

https://ria.ru/20210420/smartfon-1729023752.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кузьменко, роскачество, google, google android, apple ios, huawei technologies, технологии