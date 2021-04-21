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Эксперт подсказал, как вернуть пропавший смартфон прямо из дома
Эксперт подсказал, как вернуть пропавший смартфон прямо из дома
Для этого в каждой из мобильных экосистем предполагаются определенные механизмы. Если ваш телефон пропал или его украли, их следует сразу активировать,... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T01:16
2021-04-21T08:33
сергей кузьменко
роскачество
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apple ios
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технологии
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Для этого в каждой из мобильных экосистем предполагаются определенные механизмы. Если ваш телефон пропал или его украли, их следует сразу активировать, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.Если вы потеряли телефон или планшет Android, а также часы Wear OS, найти их можно через аккаунт Google, если включена функция "Найти устройство". При этом должен быть выполнен ряд условий, связанных с работой устройства и подключением к аккаунту Google. Через него на потерянный телефон придет уведомление, а на карте появится информация о том, где находится (или находилось) устройство. Далее также можно его заблокировать, удалить данные или прозвонить на полной громкости.Аналогичным образом устроен и поиск на смартфонах Huawei/Honor. После входа в аккаунт Huawei вам доступны аналогичны iOS и Android варианты временной блокировки, полного удаления данных или прозвона устройства, заключил Кузьменко.
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сергей кузьменко, роскачество, google, google android, apple ios, huawei technologies, технологии

Эксперт подсказал, как вернуть пропавший смартфон прямо из дома

01:16 21.04.2021 (обновлено: 08:33 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл КаримовСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Для этого в каждой из мобильных экосистем предполагаются определенные механизмы. Если ваш телефон пропал или его украли, их следует сразу активировать, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.
"На айфоне/айпаде сразу после покупки нужно активировать функцию удаленного доступа к смартфону ("Локатор"). Если устройство утеряно и у вас есть еще одно устройство Apple, тогда следует открыть приложение "Локатор" и дождаться отображения потери на карте. Если другого устройства нет, можно воспользоваться сервисом через интернет, введя в браузере адрес icloud.com/find и затем войдя в свой Apple ID", - объясняет эксперт.
Если вы потеряли телефон или планшет Android, а также часы Wear OS, найти их можно через аккаунт Google, если включена функция "Найти устройство". При этом должен быть выполнен ряд условий, связанных с работой устройства и подключением к аккаунту Google. Через него на потерянный телефон придет уведомление, а на карте появится информация о том, где находится (или находилось) устройство. Далее также можно его заблокировать, удалить данные или прозвонить на полной громкости.
Аналогичным образом устроен и поиск на смартфонах Huawei/Honor. После входа в аккаунт Huawei вам доступны аналогичны iOS и Android варианты временной блокировки, полного удаления данных или прозвона устройства, заключил Кузьменко.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
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Сергей КузьменкоРоскачествоGoogleGoogle AndroidApple iOSHuawei TechnologiesТехнологии
 
 
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