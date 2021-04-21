https://ria.ru/20210421/sledovatel-1729293481.html
В Петербурге следователя заподозрили в торговле липовыми удостоверениями
В Петербурге следователя заподозрили в торговле липовыми удостоверениями
Следователь полиции в Петербурге заподозрен в торговле поддельными удостоверениями сотрудников правоохранительных органов, сообщает в среду СК РФ. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T14:43
2021-04-21T14:43
2021-04-21T14:43
россия
следственный комитет россии (ск рф)
выборгский район
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Следователь полиции в Петербурге заподозрен в торговле поддельными удостоверениями сотрудников правоохранительных органов, сообщает в среду СК РФ.По данным следствия, борец с преступностью "изготовил поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, которые сбыл за 30 тысяч рублей мужчине, участвующему в оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых сотрудниками УФСБ".Задержанный - 27-летний следователь УМВД по Выборгскому району Санкт-Петербурга, лейтенант юстиции. При обыске у него изъяли около 50 поддельных "ксив", а также специальное оборудование для их изготовления.Офицеру грозит до трех лет колонии.
https://ria.ru/20210417/osago-1728670583.html
россия
выборгский район
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), выборгский район, санкт-петербург, происшествия