https://ria.ru/20210421/sledovatel-1729293481.html

В Петербурге следователя заподозрили в торговле липовыми удостоверениями

В Петербурге следователя заподозрили в торговле липовыми удостоверениями

Следователь полиции в Петербурге заподозрен в торговле поддельными удостоверениями сотрудников правоохранительных органов, сообщает в среду СК РФ. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T14:43

2021-04-21T14:43

2021-04-21T14:43

россия

следственный комитет россии (ск рф)

выборгский район

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Следователь полиции в Петербурге заподозрен в торговле поддельными удостоверениями сотрудников правоохранительных органов, сообщает в среду СК РФ.По данным следствия, борец с преступностью "изготовил поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, которые сбыл за 30 тысяч рублей мужчине, участвующему в оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых сотрудниками УФСБ".Задержанный - 27-летний следователь УМВД по Выборгскому району Санкт-Петербурга, лейтенант юстиции. При обыске у него изъяли около 50 поддельных "ксив", а также специальное оборудование для их изготовления.Офицеру грозит до трех лет колонии.

https://ria.ru/20210417/osago-1728670583.html

россия

выборгский район

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), выборгский район, санкт-петербург, происшествия