Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210421/sledovatel-1729293481.html
В Петербурге следователя заподозрили в торговле липовыми удостоверениями
В Петербурге следователя заподозрили в торговле липовыми удостоверениями
Следователь полиции в Петербурге заподозрен в торговле поддельными удостоверениями сотрудников правоохранительных органов, сообщает в среду СК РФ. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T14:43
2021-04-21T14:43
россия
следственный комитет россии (ск рф)
выборгский район
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Следователь полиции в Петербурге заподозрен в торговле поддельными удостоверениями сотрудников правоохранительных органов, сообщает в среду СК РФ.По данным следствия, борец с преступностью "изготовил поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, которые сбыл за 30 тысяч рублей мужчине, участвующему в оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых сотрудниками УФСБ".Задержанный - 27-летний следователь УМВД по Выборгскому району Санкт-Петербурга, лейтенант юстиции. При обыске у него изъяли около 50 поддельных "ксив", а также специальное оборудование для их изготовления.Офицеру грозит до трех лет колонии.
https://ria.ru/20210417/osago-1728670583.html
россия
выборгский район
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), выборгский район, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге следователя заподозрили в торговле липовыми удостоверениями

14:43 21.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Следователь полиции в Петербурге заподозрен в торговле поддельными удостоверениями сотрудников правоохранительных органов, сообщает в среду СК РФ.
По данным следствия, борец с преступностью "изготовил поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, которые сбыл за 30 тысяч рублей мужчине, участвующему в оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых сотрудниками УФСБ".
Страховой полис ОСАГО - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 03:15
Страховщик назвал признаки поддельного полиса ОСАГО
Задержанный - 27-летний следователь УМВД по Выборгскому району Санкт-Петербурга, лейтенант юстиции. При обыске у него изъяли около 50 поддельных "ксив", а также специальное оборудование для их изготовления.
Офицеру грозит до трех лет колонии.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Выборгский районСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Эксперт рассказал, откуда мошенники так много знают о россиянах
04:08"Индекс шашлыка" за год в России вырос на четверть
03:57Определена распространенная привычка водителей, уничтожающая мотор
03:52НАСА: ровер Perseverance впервые получил кислород из атмосферы Марса
03:48В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:33WSJ: Байден собирается признать геноцид армян в Османской империи
03:26Двум категориям россиян могут облегчить получение доплаты к пенсии
03:16В Крыму призвали вернуть полуострову коллекцию скифского золота
03:14В Рязанской области оценили ситуацию с возвращением "скопинского" маньяка
03:00Физики решили одну из проблем коллайдеров будущего
02:50Названы способы предупредить появление гипертонии
02:43Сирийские ПВО среагировали на ракетную атаку Израиля
02:18Названы шесть ошибок, способных убить автомобиль с АКПП
02:15Специалист напомнил, когда нельзя вернуть товар с дефектом
02:10Врач-диетолог рассказала, что не так с обезжиренными продуктами
02:03Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
02:00Ученые описали смертельно опасные стили питания
02:00В Москве покажут одну из редчайших православных икон
01:56Valneva сообщила о начале третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19
01:41В Подмосковье задержали сотрудника "Команды Навального", сообщил адвокат
Лента новостейМолния