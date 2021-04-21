https://ria.ru/20210421/sitmul-1729249369.html
Путин назвал стимулы для модернизации отечественной промышленности
Путин назвал стимулы для модернизации отечественной промышленности
Новая энергетика, фармацевтика и климатические изменения должны стать стимулом для модернизации отечественной промышленности, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T12:46
2021-04-21T12:46
2021-04-21T13:04
послание президента федеральному собранию в 2021 году
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729241300_0:83:2904:1717_1920x0_80_0_0_462f9025ae0f486c150236e4639be4bf.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Новая энергетика, фармацевтика и климатические изменения должны стать стимулом для модернизации отечественной промышленности, заявил президент России Владимир Путин."Наша новая энергетика, новая фармацевтика, решение климатических проблем должны стать мощным стимулом для комплексной модернизации всех отраслей экономики и социальной сферы. Это прямой путь к созданию современных хорошо оплачиваемых рабочих мест", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20210421/klimat-1729259221.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729241300_390:0:2526:1602_1920x0_80_0_0_75f46a14376586e7ce5c8fedabf45ba2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
послание президента федеральному собранию в 2021 году, владимир путин, экономика