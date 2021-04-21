https://ria.ru/20210421/sitmul-1729249369.html

Путин назвал стимулы для модернизации отечественной промышленности

Путин назвал стимулы для модернизации отечественной промышленности

Новая энергетика, фармацевтика и климатические изменения должны стать стимулом для модернизации отечественной промышленности, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:46

2021-04-21T12:46

2021-04-21T13:04

послание президента федеральному собранию в 2021 году

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Новая энергетика, фармацевтика и климатические изменения должны стать стимулом для модернизации отечественной промышленности, заявил президент России Владимир Путин."Наша новая энергетика, новая фармацевтика, решение климатических проблем должны стать мощным стимулом для комплексной модернизации всех отраслей экономики и социальной сферы. Это прямой путь к созданию современных хорошо оплачиваемых рабочих мест", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210421/klimat-1729259221.html

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2021

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послание президента федеральному собранию в 2021 году, владимир путин, экономика