https://ria.ru/20210421/sistema-1729291993.html

В России создадут национальную систему управления климатическими рисками

В России создадут национальную систему управления климатическими рисками

Национальная система управления климатическими рисками будет создана в России, чтобы защитить население и отрасли экономики от изменений климата, сообщила... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T14:38

2021-04-21T14:38

2021-04-21T14:38

россия

виктория абрамченко

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

александр козлов (глава минвостокразвития)

владимир путин

сахалинская область

экономика

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Национальная система управления климатическими рисками будет создана в России, чтобы защитить население и отрасли экономики от изменений климата, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в среду.Ранее в послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил, что выбросы парниковых газов РФ к 2030 году должны стать меньше, чем выбросы ЕС."Еще один блок вопросов связан с климатическими изменениями. Для минимизации уязвимости населения и отраслей экономики – сельского хозяйства, промышленности, ЖКХ - перед изменениями климата мы создадим национальную систему управления климатическими рисками", - сообщила Абрамченко.Как уточнила вице-премьер, Минэкономразвития с профильными ведомствами по поручению правительства уже разрабатывает планы адаптации к изменениям климата. Кроме того, для предотвращения падения объема российского экспорта предстоит снизить углеродоемкость национальной экономики. Эксперимент по установлению регионального регулирования реализуется в Сахалинской области, также будут обеспечены условия для реализации и поддержки климатических проектов.Как отметил глава Минприроды Александр Козлов, планы по адаптации к изменениям климата будут утверждены у отраслевых ведомств и у всех 85 регионов.

https://ria.ru/20210421/klimat-1729259221.html

https://ria.ru/20210419/gazoprovod-1728956836.html

россия

сахалинская область

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россия, виктория абрамченко, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр козлов (глава минвостокразвития), владимир путин, сахалинская область, экономика