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В России создадут национальную систему управления климатическими рисками
В России создадут национальную систему управления климатическими рисками
Национальная система управления климатическими рисками будет создана в России, чтобы защитить население и отрасли экономики от изменений климата, сообщила... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T14:38
2021-04-21T14:38
россия
виктория абрамченко
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
александр козлов (глава минвостокразвития)
владимир путин
сахалинская область
экономика
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Национальная система управления климатическими рисками будет создана в России, чтобы защитить население и отрасли экономики от изменений климата, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в среду.Ранее в послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил, что выбросы парниковых газов РФ к 2030 году должны стать меньше, чем выбросы ЕС."Еще один блок вопросов связан с климатическими изменениями. Для минимизации уязвимости населения и отраслей экономики – сельского хозяйства, промышленности, ЖКХ - перед изменениями климата мы создадим национальную систему управления климатическими рисками", - сообщила Абрамченко.Как уточнила вице-премьер, Минэкономразвития с профильными ведомствами по поручению правительства уже разрабатывает планы адаптации к изменениям климата. Кроме того, для предотвращения падения объема российского экспорта предстоит снизить углеродоемкость национальной экономики. Эксперимент по установлению регионального регулирования реализуется в Сахалинской области, также будут обеспечены условия для реализации и поддержки климатических проектов.Как отметил глава Минприроды Александр Козлов, планы по адаптации к изменениям климата будут утверждены у отраслевых ведомств и у всех 85 регионов.
https://ria.ru/20210421/klimat-1729259221.html
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россия, виктория абрамченко, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр козлов (глава минвостокразвития), владимир путин, сахалинская область, экономика

В России создадут национальную систему управления климатическими рисками

14:38 21.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Национальная система управления климатическими рисками будет создана в России, чтобы защитить население и отрасли экономики от изменений климата, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в среду.
Ранее в послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил, что выбросы парниковых газов РФ к 2030 году должны стать меньше, чем выбросы ЕС.
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"Еще один блок вопросов связан с климатическими изменениями. Для минимизации уязвимости населения и отраслей экономики – сельского хозяйства, промышленности, ЖКХ - перед изменениями климата мы создадим национальную систему управления климатическими рисками", - сообщила Абрамченко.
Как уточнила вице-премьер, Минэкономразвития с профильными ведомствами по поручению правительства уже разрабатывает планы адаптации к изменениям климата. Кроме того, для предотвращения падения объема российского экспорта предстоит снизить углеродоемкость национальной экономики. Эксперимент по установлению регионального регулирования реализуется в Сахалинской области, также будут обеспечены условия для реализации и поддержки климатических проектов.
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Как отметил глава Минприроды Александр Козлов, планы по адаптации к изменениям климата будут утверждены у отраслевых ведомств и у всех 85 регионов.
 
РоссияВиктория АбрамченкоМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Александр Козлов (глава Минвостокразвития)Владимир ПутинСахалинская областьЭкономика
 
 
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