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Постпреда России возмутило решение ОЗХО по Сирии
Постпреда России возмутило решение ОЗХО по Сирии
Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин прокомментировал решение организации приостановить права и привилегии Сирии. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T18:02
2021-04-21T18:02
2021-04-21T18:44
александр шульгин
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ПАРИЖ, 21 апр — РИА Новости, Анастасия Иванова. Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин прокомментировал решение организации приостановить права и привилегии Сирии.Резолюцию с таким предложением внесла Франция. В документе указано, что Дамаск якобы нарушил Конвенцию по запрещению химического оружия. Большинство государств — участников поддержали решение."Сегодня у нас черный день в истории ОЗХО, нам стыдно за то, что произошло в этом зале. Поддержка принятого решения ни в коем случае не была продиктована ни ответственностью государства — участника по соблюдению конвенции, ни защитой ее целостности, как нас в этом пытаются уверять. К сожалению, мы стали свидетелями того, как нормы международного права попираются в угоду называемых определенным кругом стран своих правил", — сказал дипломат на заседании.Он подчеркнул, что принятое решение о поражении Сирии в правах является "воплощением того, как некоторые государства пытаются возомнить себя судьями, призванными определять, кто и насколько правильно ведет себя на международной арене", этот подход дезорганизирует международный порядок."Очень жаль, что ОЗХО превратилась из технического органа в политический инструмент, устраивающий судилище над государством-участником, на этот раз над Сирией. Полагаем, что рано или поздно правда о событиях в Сирии выйдет наружу. История так или иначе расставит все по своим местам", — заключил постпред.ОЗХО 12 апреля опубликовала доклад с результатами расследования инцидента в сирийском Саракибе 4 февраля 2018 года. Отмечается, что миссия получила показания свидетелей, провела анализ образцов, собранных на месте инцидента, изучила спутниковые снимки, провела консультации с экспертами.Как заявили в организации, есть "весомые основания" полагать, что ВВС Сирии сбросили бомбу с хлором на Саракиб, при этом пострадали 12 человек. Никаких фактических доказательств в сообщении не приводится.Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал вывезли из страны под контролем ОЗХО.
https://ria.ru/20210413/kompensatsiya-1728141984.html
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александр шульгин, франция, россия, сирия, в мире
ПАРИЖ, 21 апр — РИА Новости, Анастасия Иванова.
Постпред России
при ОЗХО Александр Шульгин
прокомментировал решение организации приостановить права и привилегии Сирии
.
Резолюцию с таким предложением внесла Франция
. В документе указано, что Дамаск якобы нарушил Конвенцию по запрещению химического оружия. Большинство государств — участников поддержали решение.
"Сегодня у нас черный день в истории ОЗХО, нам стыдно за то, что произошло в этом зале. Поддержка принятого решения ни в коем случае не была продиктована ни ответственностью государства — участника по соблюдению конвенции, ни защитой ее целостности, как нас в этом пытаются уверять. К сожалению, мы стали свидетелями того, как нормы международного права попираются в угоду называемых определенным кругом стран своих правил", — сказал дипломат на заседании.
Он подчеркнул, что принятое решение о поражении Сирии в правах является "воплощением того, как некоторые государства пытаются возомнить себя судьями, призванными определять, кто и насколько правильно ведет себя на международной арене", этот подход дезорганизирует международный порядок.
"Очень жаль, что ОЗХО превратилась из технического органа в политический инструмент, устраивающий судилище над государством-участником, на этот раз над Сирией. Полагаем, что рано или поздно правда о событиях в Сирии выйдет наружу. История так или иначе расставит все по своим местам", — заключил постпред.
ОЗХО 12 апреля опубликовала доклад с результатами расследования инцидента в сирийском Саракибе
4 февраля 2018 года. Отмечается, что миссия получила показания свидетелей, провела анализ образцов, собранных на месте инцидента, изучила спутниковые снимки, провела консультации с экспертами.
Как заявили в организации, есть "весомые основания" полагать, что ВВС Сирии
сбросили бомбу с хлором на Саракиб, при этом пострадали 12 человек. Никаких фактических доказательств в сообщении не приводится.
Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал вывезли из страны под контролем ОЗХО.