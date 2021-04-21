https://ria.ru/20210421/sibir-1729363725.html

В сибирских городах прошли несогласованные акции

В сибирских городах прошли несогласованные акции

Несогласованные акции прошли в среду в крупных городах Сибири, в большинстве городов они завершились спокойно, в Кемерово и Барнауле были задержаны участники... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T19:48

2021-04-21T19:48

2021-04-21T19:48

россия

кемерово

омск

иркутск

барнаул

красноярск

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Несогласованные акции прошли в среду в крупных городах Сибири, в большинстве городов они завершились спокойно, в Кемерово и Барнауле были задержаны участники акций, среди них дети, передают корреспонденты РИА Новости.МВД РФ и Генпрокуратура ранее предупредили об ответственности за участие в несогласованных акциях и риске заразиться COVID-19 на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Такие же предупреждения сделали региональные главки МВД. Полиция пообещала пресекать любую агрессию и провокации. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.На площади Ленина в самом центре Новосибирска примерно к 19.00 местного времени (15.00 мск) собрались участники несанкционированной акции, передает корреспондент РИА Новости. Полицейские никого не задерживали, они лишь устанавливали личности наиболее активных участников, предупреждали об ответственности за участие в несогласованных акциях и просили собравшихся разойтись. Задержаний в течение двух часов не было, большинство собравшихся разошлись.В Красноярске несогласованная акция началась в 19.00 по местному времени (15.00 мск) на площади Революции в центре города, на нее пришли около 200 человек, в основном молодые люди, передает корреспондент РИА Новости. Около 40 минут участники акции просто стояли, на площади также находились сотрудники правоохранительных органов. Полицейские призывали участников акции не совершать противоправных действий. После чего участники акции двинулись по проспекту Мира по направлению к Большому концертному залу, позже колонна повернула в сторону Речного вокзала и пришла к зданию мэрии, а затем вернулась к площади Революции. К этому времени большая часть протестующих уже разошлись. К площади подъехал автобус с полицией, правоохранители еще раз попросили участников акции не нарушать общественный порядок и разойтись. Примерно в 22.15 по местному времени (18.15 мск) протестующие разошлись.В Барнауле акция началась на площади Советов в 19.00 по местному времени (15.00 мск). Полицейские предупредили собравшихся об ответственности за участие в несогласованных акциях и попросили разойтись. После площадь оцепили, люди пытались выйти в сторону улицы Димитрова, их не выпускали. Выйти из оцепления можно было только со стороны улицы Молодежной. Полицейские с помощью громкоговорителя призвали людей, желающих покинуть площадь, приготовить документы. Собравшиеся начали выкрикивать различные лозунги, после чего участников из оцепления начали выводить по 1-2 человека. Перед автобусами некоторых обыскивали. Нескольких участников стражи порядка оставили стоять перед передвижными пунктами полиции, остальных поместили в автобусы и увезли. Тех, кто выходил из оцепления сам, отпускали после проверки документов. Как сообщила корреспонденту РИА Новости сотрудница полиции, на акции в Барнауле были задержаны шестеро несовершеннолетних, самый младший - 2009 года рождения. Полицейские вызвали родителей каждого из них.В Кемерово акция планировалась на площади Советов, однако еще до начала мероприятия там были выставлены ограждения, туда никто не пришел. Примерно в 19.15 по местному времени (15.15 мск) стало известно, что участники акции собрались на улице Весенней напротив драмтеатра. Там, по данным корреспондента РИА Новости, собрались около 50 человек, в основном молодые люди. Полицейские предупреждали, что акция незаконна, и просили собравшихся разойтись. Люди не подчинились, после чего начались задержания. По подсчетам корреспондента РИА Новости, задержали 11 человек. Примерно через час после начала акции люди начали постепенно расходиться.В Иркутске несогласованная акция началась в 19.00 по местному времени в центре города (14.00) рядом со сквером имени Кирова. В основном участие в ней приняли молодые люди, передает корреспондент РИА Новости. К митингующим, которые выкрикивали лозунги, вышел представитель правоохранительных органов и предупредил о том, что в условиях пандемии коронавируса мероприятие является незаконным. На протяжении 40 минут участники акции скандировали лозунги, время от времени произносили короткие речи. Затем все двинулись по улице Ленина к 130 кварталу. За порядком на протяжении всего пути следили только сотрудники ДПС и полицейские, патрулирующие улицы. Во время несогласованной акции в Иркутске задержания не производились. Митинг завершился на площади рядом с торговым центром "Модный квартал", последние его участники разошлись около 22.00 по местному времени (17.00 мск). По данным городской мэрии, в несогласованной акции приняли участие около 500 человек.В Омске участники несогласованной акции собрались на Соборной площади в 19.00 по местному времени (16.00). За два дня до акции УМВД России по Омской области предупредило об ответственности как организаторов, так и рядовых участников митинга. Участники акции собрались на тротуаре перед Успенским собором, поскольку у входа на Соборную площадь установили металлические рамки. На месте полиция также предупреждала об ответственности за проведение несогласованной акции, а ОМОН оцепил площадь по периметру.Участники акции прошли от Соборной площади по улице Тарской, затем последовали по улице Партизанской к улице Ленина через Юбилейный мост, затем снова по улице Ленина, затем свернули на улицу Чокана Валиханова и свернули на Ленинградскую площадь к магазину "Жемчужина". Сотрудники полиции информировали людей о том, что митинг не согласован с властями, и призывали присутствующих разойтись. Но демонстранты свернули на Иртышскую набережную, откуда двинулись на Бульвар Победы, остановились у Цирка и последовали назад по тротуарам вдоль проспекта Карла Маркса. Когда шествие вышло на Иртышскую набережную, смеркалось, и участники акции включали фонарики на смартфонах. У транспортной Академии толпа уменьшилась, но продолжила шествие в сопровождении ОМОНа и ГИБДД. Участники акции вели себя спокойно, в основном в колонне остались молодые люди и подростки, которые были настроены прогуляться по городу. Примерно в 21.30 по местному времени (18.30 мск) участники начали расходиться.

https://ria.ru/20210421/politsiya-1729346132.html

https://ria.ru/20210421/peterburg-1729351400.html

https://ria.ru/20190726/1556886505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кемерово, омск, иркутск, барнаул, красноярск, общество