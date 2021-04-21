https://ria.ru/20210421/shtrafy-1729204795.html

МВД запустило систему "Паутина" для обжалования штрафов и розыска машин

МВД запустило систему "Паутина" для обжалования штрафов и розыска машин

МВД запустило систему, которая позволит отследить местоположение угнанных и покинувших место аварии автомобилей, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-центр... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T09:30

2021-04-21T09:30

2021-04-21T10:35

центр организации дорожного движения (цодд)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. МВД запустило систему, которая позволит отследить местоположение угнанных и покинувших место аварии автомобилей, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-центр ведомства.Программное обеспечение "Паутина" заработало на территории Центрального федерального округа, а до конца года его внедрят в большинстве регионов. По словам источников издания, раньше полиция могла получить из системы лишь фотографию автомобиля в момент нарушения ПДД. Теперь же стали доступны снимки на всем пути, в том числе те, которые по разным причинам были отсеяны и не превратились в штрафы.В МВД газете рассказали, что "Паутина" может стать частью системы электронного обжалования штрафов на портале госуслуг.В ЦОДД подчеркнули, что внедрение новой системы в ЦФО повысит безопасность и автоматизирует взаимодействие оперативных служб, упростит контроль перевозчиков и получение "матрицы корреспонденций, чтобы понимать, как передвигаются люди и автомобили".

https://radiosputnik.ria.ru/20210122/shtraf-1594182555.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр организации дорожного движения (цодд), министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество