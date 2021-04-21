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МВД запустило систему "Паутина" для обжалования штрафов и розыска машин
МВД запустило систему "Паутина" для обжалования штрафов и розыска машин
МВД запустило систему, которая позволит отследить местоположение угнанных и покинувших место аварии автомобилей, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-центр... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T09:30
2021-04-21T10:35
центр организации дорожного движения (цодд)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. МВД запустило систему, которая позволит отследить местоположение угнанных и покинувших место аварии автомобилей, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-центр ведомства.Программное обеспечение "Паутина" заработало на территории Центрального федерального округа, а до конца года его внедрят в большинстве регионов. По словам источников издания, раньше полиция могла получить из системы лишь фотографию автомобиля в момент нарушения ПДД. Теперь же стали доступны снимки на всем пути, в том числе те, которые по разным причинам были отсеяны и не превратились в штрафы.В МВД газете рассказали, что "Паутина" может стать частью системы электронного обжалования штрафов на портале госуслуг.В ЦОДД подчеркнули, что внедрение новой системы в ЦФО повысит безопасность и автоматизирует взаимодействие оперативных служб, упростит контроль перевозчиков и получение "матрицы корреспонденций, чтобы понимать, как передвигаются люди и автомобили".
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центр организации дорожного движения (цодд), министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество

МВД запустило систему "Паутина" для обжалования штрафов и розыска машин

09:30 21.04.2021 (обновлено: 10:35 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД
Сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. МВД запустило систему, которая позволит отследить местоположение угнанных и покинувших место аварии автомобилей, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Программное обеспечение "Паутина" заработало на территории Центрального федерального округа, а до конца года его внедрят в большинстве регионов.
По словам источников издания, раньше полиция могла получить из системы лишь фотографию автомобиля в момент нарушения ПДД. Теперь же стали доступны снимки на всем пути, в том числе те, которые по разным причинам были отсеяны и не превратились в штрафы.
В МВД газете рассказали, что "Паутина" может стать частью системы электронного обжалования штрафов на портале госуслуг.
В ЦОДД подчеркнули, что внедрение новой системы в ЦФО повысит безопасность и автоматизирует взаимодействие оперативных служб, упростит контроль перевозчиков и получение "матрицы корреспонденций, чтобы понимать, как передвигаются люди и автомобили".
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
 
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