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Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
https://ria.ru/20210421/shkoly-1729360279.html
В Иркутской области рассказали о строительстве школ
В Иркутской области рассказали о строительстве школ
В Иркутской области строятся 19 школ, из них 10 откроются в текущем году, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Приангарья Игоря РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T19:32
2021-04-21T19:32
иркутская область
послание президента федеральному собранию в 2021 году
игорь кобзев
владимир путин
иркутская область
общество
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ИРКУТСК, 21 апр – РИА Новости. В Иркутской области строятся 19 школ, из них 10 откроются в текущем году, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Приангарья Игоря Кобзева.Кобзев, комментируя итоги послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, подчеркнул важность строительства средних образовательных учреждений. Президент отметил, что в рамках действующей федеральной программы до конца 2024 года в РФ планируется построить не менее 1,3 тысячи новых школ."В Приангарье ведется строительство 19 школ с общей проектной мощностью более 9 тысяч мест. Таких рекордных показателей не было в регионе в течение нескольких десятилетий. Учебные заведения возводятся в рамках национального проекта "Образование", региональной программы "Развитие образования Иркутской области на 2019-2024 годы", государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" и в рамках восстановления региона после наводнения, которое произошло летом 2019 года", - сказал Кобзев.В текущем году в регионе будет введено 4550 мест. Уже в этом году откроются школы в Бирюсинске, Саянске, Баяндае, Тулуне, в деревне Грановщина и еще пяти населенных пунктах.
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, игорь кобзев, владимир путин, иркутская область, общество

В Иркутской области рассказали о строительстве школ

19:32 21.04.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ИРКУТСК, 21 апр – РИА Новости. В Иркутской области строятся 19 школ, из них 10 откроются в текущем году, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Приангарья Игоря Кобзева.
Кобзев, комментируя итоги послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, подчеркнул важность строительства средних образовательных учреждений. Президент отметил, что в рамках действующей федеральной программы до конца 2024 года в РФ планируется построить не менее 1,3 тысячи новых школ.
"В Приангарье ведется строительство 19 школ с общей проектной мощностью более 9 тысяч мест. Таких рекордных показателей не было в регионе в течение нескольких десятилетий. Учебные заведения возводятся в рамках национального проекта "Образование", региональной программы "Развитие образования Иркутской области на 2019-2024 годы", государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" и в рамках восстановления региона после наводнения, которое произошло летом 2019 года", - сказал Кобзев.
В текущем году в регионе будет введено 4550 мест. Уже в этом году откроются школы в Бирюсинске, Саянске, Баяндае, Тулуне, в деревне Грановщина и еще пяти населенных пунктах.
Озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 14:06Иркутская область
Приангарью выделят деньги, чтобы защитить Байкал от загрязнения
 
Иркутская областьПослание президента Федеральному собранию в 2021 годуИгорь КобзевВладимир ПутинИркутская областьОбщество
 
 
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