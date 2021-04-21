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В Иркутской области рассказали о строительстве школ
В Иркутской области рассказали о строительстве школ
В Иркутской области строятся 19 школ, из них 10 откроются в текущем году, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Приангарья Игоря РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T19:32
2021-04-21T19:32
2021-04-21T19:32
иркутская область
послание президента федеральному собранию в 2021 году
игорь кобзев
владимир путин
иркутская область
общество
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ИРКУТСК, 21 апр – РИА Новости. В Иркутской области строятся 19 школ, из них 10 откроются в текущем году, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Приангарья Игоря Кобзева.Кобзев, комментируя итоги послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, подчеркнул важность строительства средних образовательных учреждений. Президент отметил, что в рамках действующей федеральной программы до конца 2024 года в РФ планируется построить не менее 1,3 тысячи новых школ."В Приангарье ведется строительство 19 школ с общей проектной мощностью более 9 тысяч мест. Таких рекордных показателей не было в регионе в течение нескольких десятилетий. Учебные заведения возводятся в рамках национального проекта "Образование", региональной программы "Развитие образования Иркутской области на 2019-2024 годы", государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" и в рамках восстановления региона после наводнения, которое произошло летом 2019 года", - сказал Кобзев.В текущем году в регионе будет введено 4550 мест. Уже в этом году откроются школы в Бирюсинске, Саянске, Баяндае, Тулуне, в деревне Грановщина и еще пяти населенных пунктах.
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, игорь кобзев, владимир путин, иркутская область, общество