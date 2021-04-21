https://ria.ru/20210421/shkolniki-1729292337.html
Глава Минтруда назвал число семей со школьниками, претендующих на выплаты
Глава Минтруда назвал число семей со школьниками, претендующих на выплаты
Порядка 17 миллионов человек смогут претендовать на единовременную выплату семьям с детьми школьного возраста, заявил журналистам министр труда и социальной... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T14:39
2021-04-21T14:39
2021-04-21T14:55
послание президента федеральному собранию в 2021 году
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Порядка 17 миллионов человек смогут претендовать на единовременную выплату семьям с детьми школьного возраста, заявил журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков."Если мы говорим о единовременной выплате семьям, воспитывающих детей школьного возраста, в них более 17 миллионов детей, соответственно, порядка 17 миллионов", - сказал Котяков в ответ на вопрос, сколько человек смогут воспользоваться новыми мерами поддержки, объявленными президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество