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Глава Минтруда назвал число семей со школьниками, претендующих на выплаты
Глава Минтруда назвал число семей со школьниками, претендующих на выплаты
Порядка 17 миллионов человек смогут претендовать на единовременную выплату семьям с детьми школьного возраста, заявил журналистам министр труда и социальной... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T14:39
2021-04-21T14:55
послание президента федеральному собранию в 2021 году
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Порядка 17 миллионов человек смогут претендовать на единовременную выплату семьям с детьми школьного возраста, заявил журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков."Если мы говорим о единовременной выплате семьям, воспитывающих детей школьного возраста, в них более 17 миллионов детей, соответственно, порядка 17 миллионов", - сказал Котяков в ответ на вопрос, сколько человек смогут воспользоваться новыми мерами поддержки, объявленными президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

Глава Минтруда назвал число семей со школьниками, претендующих на выплаты

14:39 21.04.2021 (обновлено: 14:55 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Порядка 17 миллионов человек смогут претендовать на единовременную выплату семьям с детьми школьного возраста, заявил журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
"Если мы говорим о единовременной выплате семьям, воспитывающих детей школьного возраста, в них более 17 миллионов детей, соответственно, порядка 17 миллионов", - сказал Котяков в ответ на вопрос, сколько человек смогут воспользоваться новыми мерами поддержки, объявленными президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
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Послание президента Федеральному собранию в 2021 годуАнтон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
 
 
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