https://ria.ru/20210421/shkolniki-1729292337.html

Глава Минтруда назвал число семей со школьниками, претендующих на выплаты

Глава Минтруда назвал число семей со школьниками, претендующих на выплаты

Порядка 17 миллионов человек смогут претендовать на единовременную выплату семьям с детьми школьного возраста, заявил журналистам министр труда и социальной... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T14:39

2021-04-21T14:39

2021-04-21T14:55

послание президента федеральному собранию в 2021 году

антон котяков

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156382/06/1563820667_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_e467b8689d0d4c97f797c37197acb9e2.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Порядка 17 миллионов человек смогут претендовать на единовременную выплату семьям с детьми школьного возраста, заявил журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков."Если мы говорим о единовременной выплате семьям, воспитывающих детей школьного возраста, в них более 17 миллионов детей, соответственно, порядка 17 миллионов", - сказал Котяков в ответ на вопрос, сколько человек смогут воспользоваться новыми мерами поддержки, объявленными президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

https://ria.ru/20210421/vyplaty-1729294708.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

послание президента федеральному собранию в 2021 году, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество