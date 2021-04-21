https://ria.ru/20210421/shkolniki-1729243660.html

Семьи со школьниками получат разовую выплату в десять тысяч рублей

Семьи со школьниками получат разовую выплату в десять тысяч рублей

Президент России Владимир Путин предложил в середине августа осуществить единовременную выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:35

2021-04-21T12:35

2021-04-21T15:11

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил в середине августа осуществить единовременную выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками."Предлагаю произвести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно по 10 тысяч рублей на всех школьников. И, более того, распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться. Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу", - сказал Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210421/vyplaty-1729243135.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, общество