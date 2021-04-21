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Семьи со школьниками получат разовую выплату в десять тысяч рублей
Семьи со школьниками получат разовую выплату в десять тысяч рублей
Президент России Владимир Путин предложил в середине августа осуществить единовременную выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T12:35
2021-04-21T15:11
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил в середине августа осуществить единовременную выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками."Предлагаю произвести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно по 10 тысяч рублей на всех школьников. И, более того, распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться. Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу", - сказал Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, общество

Семьи со школьниками получат разовую выплату в десять тысяч рублей

12:35 21.04.2021 (обновлено: 15:11 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил в середине августа осуществить единовременную выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками.
"Предлагаю произвести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно по 10 тысяч рублей на всех школьников. И, более того, распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться. Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу", - сказал Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>
Путин о новых выплатах семьям с детьми и малоимущим беременным - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
Вчера, 12:33
Путин поручил предусмотреть новые выплаты для беременных
 
Послание президента Федеральному собранию в 2021 годуРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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