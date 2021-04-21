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Суд признал приговор срочнику Шамсутдинову законным
Суд признал приговор срочнику Шамсутдинову законным
Апелляционный военный суд признал законным приговор срочнику Рамилю Шамсутдинову, осужденному на 24,5 года за убийство сослуживцев в воинской части... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T12:23
2021-04-21T12:23
россия
рамиль шамсутдинов
главное военное следственное управление
следственный комитет россии (ск рф)
забайкальский край
чита
происшествия
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ВЛАСИХА (Московская обл.), 21 апр – РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным приговор срочнику Рамилю Шамсутдинову, осужденному на 24,5 года за убийство сослуживцев в воинской части Забайкальского края, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Приговор Второго восточного окружного военного суда оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия.Таким образом, сегодня решение вступило в законную силу, в ближайшее время осужденного должны этапировать в колонию для отбытия наказания.Второй восточный окружной военный суд в Чите 21 января приговорил Шамсутдинова к 24,5 года колонии строгого режима и частично удовлетворил иски потерпевших - в сумме на 9,8 миллиона рублей. Обвинение просило 25 лет лишения свободы.Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Они единогласно признали Шамсутдинова виновным в убийстве двух и более лиц и покушении на убийство сослуживцев, указав при этом, что он заслушивает снисхождения.Потерпевшие сочли приговор слишком мягким и настаивали на пожизненном сроке, защита осужденного просила инстанцию смягчить наказание. По этой причине обе стороны обжаловали решение читинского суда.В ходе сегодняшнего слушания защитники обвинённого указали, в частности, что суд первой инстанции не учел некоторые смягчающие обстоятельства: Шамсутдинов ранее не судим, характеризуется положительно, полностью раскаялся и принес извинения, сотрудничал со следствием. Прокурор просил апелляционную инстанцию оставить приговор суда без изменений, так как он не является излишне мягким или суровым.Шамсутдинов участвовал в слушании при помощи видеосвязи из СИЗО Читы. Развернуто он не выступал, ограничившись поддержкой позиции своих представителей.Двадцать пятого октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части. Его заключили под стражу.По данным Главного военного следственного управления СК РФ, Шамсутдинов вину признал, проведенная комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза каких-либо психических отклонений у него не выявила.
https://radiosputnik.ria.ru/20210121/shamsutdinov-1594076314.html
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россия, рамиль шамсутдинов, главное военное следственное управление, следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, чита, происшествия

Суд признал приговор срочнику Шамсутдинову законным

12:23 21.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевСолдат-срочник Рамиль Шамсутдинов на заседании 2-го Восточного окружного военного суда в Чите
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов на заседании 2-го Восточного окружного военного суда в Чите - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Читать ria.ru в
ВЛАСИХА (Московская обл.), 21 апр – РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным приговор срочнику Рамилю Шамсутдинову, осужденному на 24,5 года за убийство сослуживцев в воинской части Забайкальского края, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Приговор Второго восточного окружного военного суда оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия.
Таким образом, сегодня решение вступило в законную силу, в ближайшее время осужденного должны этапировать в колонию для отбытия наказания.
Второй восточный окружной военный суд в Чите 21 января приговорил Шамсутдинова к 24,5 года колонии строгого режима и частично удовлетворил иски потерпевших - в сумме на 9,8 миллиона рублей. Обвинение просило 25 лет лишения свободы.
Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Они единогласно признали Шамсутдинова виновным в убийстве двух и более лиц и покушении на убийство сослуживцев, указав при этом, что он заслушивает снисхождения.
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перед заседанием 2-го Восточного окружного военного суда в Чите - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 20:44
"Достоин более строго наказания": депутат о приговоре Шамсутдинову
Потерпевшие сочли приговор слишком мягким и настаивали на пожизненном сроке, защита осужденного просила инстанцию смягчить наказание. По этой причине обе стороны обжаловали решение читинского суда.
В ходе сегодняшнего слушания защитники обвинённого указали, в частности, что суд первой инстанции не учел некоторые смягчающие обстоятельства: Шамсутдинов ранее не судим, характеризуется положительно, полностью раскаялся и принес извинения, сотрудничал со следствием. Прокурор просил апелляционную инстанцию оставить приговор суда без изменений, так как он не является излишне мягким или суровым.
Шамсутдинов участвовал в слушании при помощи видеосвязи из СИЗО Читы. Развернуто он не выступал, ограничившись поддержкой позиции своих представителей.
Двадцать пятого октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части. Его заключили под стражу.
По данным Главного военного следственного управления СК РФ, Шамсутдинов вину признал, проведенная комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза каких-либо психических отклонений у него не выявила.
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов в суде - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 13:49
Отец раненного Шамсутдиновым солдата прокомментировал приговор срочнику
 
РоссияРамиль ШамсутдиновГлавное военное следственное управлениеСледственный комитет России (СК РФ)Забайкальский крайЧитаПроисшествия
 
 
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