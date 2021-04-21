Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210421/servis-1729280403.html
Сервис по ремонту грузового транспорта открылся в Подмосковье
Сервис по ремонту грузового транспорта открылся в Подмосковье
Группа компании "Глобал трак сервис" открыла на территории подмосковного индустриального парка "Чулково" сервис по ремонту грузовых автомобилей, говорится в... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T14:06
2021-04-21T14:06
новости подмосковья
авто
московская область (подмосковье)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729282412_0:38:624:389_1920x0_80_0_0_77b51bc3a652970b9dd0b6c199b92577.jpg
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Группа компании "Глобал трак сервис" открыла на территории подмосковного индустриального парка "Чулково" сервис по ремонту грузовых автомобилей, говорится в сообщений пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.Площадь нового комплекса составила 4,5 тысячи квадратных метров. На его территории будет осуществляться техническое обслуживание и ремонт любой сложности большегрузного автотранспорта, в первую очередь автомобилей марки MAN Truck&amp;Bus."Сейчас в компании работает около 700 сотрудников. С открытием нового объекта в "Чулково" будет создано еще 60 рабочих мест. Объем инвестиций в строительство составил 300 миллионов рублей", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.
https://ria.ru/20210421/podmoskove-1729221512.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729282412_0:0:624:468_1920x0_80_0_0_80dbda52e7fa4bc3af57d8c7a8cfb6b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авто, московская область (подмосковье), экономика

Сервис по ремонту грузового транспорта открылся в Подмосковье

14:06 21.04.2021
 
© Фото : министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиЦентр по обслуживанию грузового автотранспорта в индустриальном парке "Чулково" в Раменском городском округе
Центр по обслуживанию грузового автотранспорта в индустриальном парке Чулково в Раменском городском округе - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© Фото : министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Группа компании "Глобал трак сервис" открыла на территории подмосковного индустриального парка "Чулково" сервис по ремонту грузовых автомобилей, говорится в сообщений пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Площадь нового комплекса составила 4,5 тысячи квадратных метров. На его территории будет осуществляться техническое обслуживание и ремонт любой сложности большегрузного автотранспорта, в первую очередь автомобилей марки MAN Truck&Bus.
Дачные участки в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
Вчера, 11:19Новости Подмосковья
Процедуру регистрации недвижимости в Подмосковье ускорят в два раза
"Сейчас в компании работает около 700 сотрудников. С открытием нового объекта в "Чулково" будет создано еще 60 рабочих мест. Объем инвестиций в строительство составил 300 миллионов рублей", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.
 
Новости ПодмосковьяАвтоМосковская область (Подмосковье)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Эксперт рассказал, откуда мошенники так много знают о россиянах
04:08"Индекс шашлыка" за год в России вырос на четверть
03:57Определена распространенная привычка водителей, уничтожающая мотор
03:52НАСА: ровер Perseverance впервые получил кислород из атмосферы Марса
03:48В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:33WSJ: Байден собирается признать геноцид армян в Османской империи
03:26Двум категориям россиян могут облегчить получение доплаты к пенсии
03:16В Крыму призвали вернуть полуострову коллекцию скифского золота
03:14В Рязанской области оценили ситуацию с возвращением "скопинского" маньяка
03:00Физики решили одну из проблем коллайдеров будущего
02:50Названы способы предупредить появление гипертонии
02:43Сирийские ПВО среагировали на ракетную атаку Израиля
02:18Названы шесть ошибок, способных убить автомобиль с АКПП
02:15Специалист напомнил, когда нельзя вернуть товар с дефектом
02:10Врач-диетолог рассказала, что не так с обезжиренными продуктами
02:03Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
02:00Ученые описали смертельно опасные стили питания
02:00В Москве покажут одну из редчайших православных икон
01:56Valneva сообщила о начале третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19
01:41В Подмосковье задержали сотрудника "Команды Навального", сообщил адвокат
Лента новостейМолния