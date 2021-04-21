https://ria.ru/20210421/servis-1729280403.html

Сервис по ремонту грузового транспорта открылся в Подмосковье

Сервис по ремонту грузового транспорта открылся в Подмосковье

Группа компании "Глобал трак сервис" открыла на территории подмосковного индустриального парка "Чулково" сервис по ремонту грузовых автомобилей, говорится в... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T14:06

2021-04-21T14:06

2021-04-21T14:06

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Группа компании "Глобал трак сервис" открыла на территории подмосковного индустриального парка "Чулково" сервис по ремонту грузовых автомобилей, говорится в сообщений пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.Площадь нового комплекса составила 4,5 тысячи квадратных метров. На его территории будет осуществляться техническое обслуживание и ремонт любой сложности большегрузного автотранспорта, в первую очередь автомобилей марки MAN Truck&Bus."Сейчас в компании работает около 700 сотрудников. С открытием нового объекта в "Чулково" будет создано еще 60 рабочих мест. Объем инвестиций в строительство составил 300 миллионов рублей", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.

https://ria.ru/20210421/podmoskove-1729221512.html

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2021

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авто, московская область (подмосковье), экономика