https://ria.ru/20210421/servis-1729280403.html
Сервис по ремонту грузового транспорта открылся в Подмосковье
Сервис по ремонту грузового транспорта открылся в Подмосковье
Группа компании "Глобал трак сервис" открыла на территории подмосковного индустриального парка "Чулково" сервис по ремонту грузовых автомобилей, говорится в... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T14:06
2021-04-21T14:06
2021-04-21T14:06
новости подмосковья
авто
московская область (подмосковье)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729282412_0:38:624:389_1920x0_80_0_0_77b51bc3a652970b9dd0b6c199b92577.jpg
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Группа компании "Глобал трак сервис" открыла на территории подмосковного индустриального парка "Чулково" сервис по ремонту грузовых автомобилей, говорится в сообщений пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.Площадь нового комплекса составила 4,5 тысячи квадратных метров. На его территории будет осуществляться техническое обслуживание и ремонт любой сложности большегрузного автотранспорта, в первую очередь автомобилей марки MAN Truck&Bus."Сейчас в компании работает около 700 сотрудников. С открытием нового объекта в "Чулково" будет создано еще 60 рабочих мест. Объем инвестиций в строительство составил 300 миллионов рублей", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.
https://ria.ru/20210421/podmoskove-1729221512.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729282412_0:0:624:468_1920x0_80_0_0_80dbda52e7fa4bc3af57d8c7a8cfb6b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, московская область (подмосковье), экономика