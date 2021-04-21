https://ria.ru/20210421/sanktsii-1729377431.html
Зеленский подписал указ о санкциях против российских компаний
Зеленский подписал указ о санкциях против российских компаний
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против двух РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T22:05
2021-04-21T22:05
2021-04-21T22:20
владимир зеленский
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россия
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КИЕВ, 21 апр – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против двух компаний из РФ сроком на три года."Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер – санкций", - говорится в тексте указа, который опубликован на сайте президента.В дополнении к документу приводится перечень компаний, в отношении которых введены ограничения. В список попали компании из РФ "Дорлидер" и ООО "Гранит-001". Отмечается, что "Дорлидер" является строительной компанией.
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владимир зеленский, украина, в мире, россия