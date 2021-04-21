Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210421/sanktsii-1729377431.html
Зеленский подписал указ о санкциях против российских компаний
Зеленский подписал указ о санкциях против российских компаний
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против двух РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T22:05
2021-04-21T22:20
владимир зеленский
украина
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728288385_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_a1d605e646486a625c31ea0e7cb16bca.jpg
КИЕВ, 21 апр – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против двух компаний из РФ сроком на три года."Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер – санкций", - говорится в тексте указа, который опубликован на сайте президента.В дополнении к документу приводится перечень компаний, в отношении которых введены ограничения. В список попали компании из РФ "Дорлидер" и ООО "Гранит-001". Отмечается, что "Дорлидер" является строительной компанией.
https://ria.ru/20210421/kredity-1729145689.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728288385_0:0:2498:1873_1920x0_80_0_0_4f75b04cc1c84a8dd14da8a0ac5ce258.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский, украина, в мире, россия

Зеленский подписал указ о санкциях против российских компаний

22:05 21.04.2021 (обновлено: 22:20 21.04.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Читать ria.ru в
КИЕВ, 21 апр – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против двух компаний из РФ сроком на три года.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер – санкций", - говорится в тексте указа, который опубликован на сайте президента.
Украинский военный в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
Вчера, 08:00
Россия воинственно и агрессивно мешает Украине привлекать новые кредиты
В дополнении к документу приводится перечень компаний, в отношении которых введены ограничения. В список попали компании из РФ "Дорлидер" и ООО "Гранит-001". Отмечается, что "Дорлидер" является строительной компанией.
 
Владимир ЗеленскийУкраинаВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Эксперт рассказал, откуда мошенники так много знают о россиянах
04:08"Индекс шашлыка" за год в России вырос на четверть
03:57Определена распространенная привычка водителей, уничтожающая мотор
03:52НАСА: ровер Perseverance впервые получил кислород из атмосферы Марса
03:48В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:33WSJ: Байден собирается признать геноцид армян в Османской империи
03:26Двум категориям россиян могут облегчить получение доплаты к пенсии
03:16В Крыму призвали вернуть полуострову коллекцию скифского золота
03:14В Рязанской области оценили ситуацию с возвращением "скопинского" маньяка
03:00Физики решили одну из проблем коллайдеров будущего
02:50Названы способы предупредить появление гипертонии
02:43Сирийские ПВО среагировали на ракетную атаку Израиля
02:18Названы шесть ошибок, способных убить автомобиль с АКПП
02:15Специалист напомнил, когда нельзя вернуть товар с дефектом
02:10Врач-диетолог рассказала, что не так с обезжиренными продуктами
02:03Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
02:00Ученые описали смертельно опасные стили питания
02:00В Москве покажут одну из редчайших православных икон
01:56Valneva сообщила о начале третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19
01:41В Подмосковье задержали сотрудника "Команды Навального", сообщил адвокат
Лента новостейМолния