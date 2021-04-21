https://ria.ru/20210421/sanktsii-1729283011.html

Путин заявил, что в мире уже привыкли к незаконным санкциям

Путин заявил, что в мире уже привыкли к незаконным санкциям

В мире уже привыкли к незаконным санкциям и грубым попыткам одних навязать свою волю другим, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T14:05

2021-04-21T14:05

2021-04-21T14:05

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В мире уже привыкли к незаконным санкциям и грубым попыткам одних навязать свою волю другим, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.По его словам, смысл и содержание политики России на международной арене - обеспечить мир и безопасность для благополучия граждан, для стабильного развития страны."Вместе с тем, в мире, к сожалению, похоже уже все привыкли к практике политически мотивированных незаконных санкций в экономике, грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210419/sanktsii-1728874353.html

россия

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2021

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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, в мире