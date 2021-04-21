Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210421/sanktsii-1729210252.html
В МИД призвали отменить "драконовские" санкции против КНДР
В МИД призвали отменить "драконовские" санкции против КНДР
КНДР из-за карантина, связанного с COVID-19, покинули последние сотрудники гуманитарных организаций, включая Всемирную продовольственную программу ООН, с осени... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T10:05
2021-04-21T10:32
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
пхеньян
кндр (северная корея)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570396310_0:214:2883:1836_1920x0_80_0_0_fee0e43dfc630bac8e8d96c206dbafce.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. КНДР из-за карантина, связанного с COVID-19, покинули последние сотрудники гуманитарных организаций, включая Всемирную продовольственную программу ООН, с осени 2020 года в Северную Корею не поступило ни одного контейнера гуманитарной помощи, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев."В связи с пандемией COVID-19 северокорейские власти закрыли границы. Международные организации лишились возможности ротировать свой персонал, заблокированными оказались поставки гуманитарной помощи из-за рубежа – с августа 2020 года в Северную Корею не поступило ни одного контейнера. На фоне прекращения поставок, опустения складов, перебоев в снабжении топливом ожидаемая эффективность деятельности гумагентств фактически сошла на нет. Как результат – в марте страну покинули последние командированные сотрудники гуманитарных агентств, в том числе Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП), оставив во главе странового отделения на месте принятый персонал", - сказал Ильичев.При этом он напомнил, что Россия в 2020 году по двусторонней линии поставила Пхеньяну 50 тысяч тонн пшеницы.По словам Ильичева, на сегодняшний день "перспективы отмены тотальных карантинных ограничений в стране не просматриваются". "Именно от этого и будет напрямую зависеть возможность возвращения международных гуманитарных агентств в КНДР, а также российское участие в их операциях", - отметил дипломат.В то же время, добавил он, на экономическую и гуманитарную ситуацию в Северной Корее оказывают существенное влияние санкции, "причем на ограничительные меры, введенные СБ ООН с целью купирования угроз безопасности, накладываются "драконовские" односторонние рестрикции"."Совокупность этих мер не достигает поставленной цели, но бьет по народному хозяйству и простому населению. Специальные гуманитарные исключения работают неэффективно. Положение этой страны, близкое к полной внешней изоляции, усугубляется разрушительным воздействием таких природных бедствий, как засухи, наводнения, нашествия вредителей. Россия постоянно привлекает внимание международных партнеров к этой проблеме, призывая их к переоценке такой негуманной политики", - подчеркнул Ильичев.
https://ria.ru/20210401/diplomatiya-1603743170.html
https://ria.ru/20200613/1572769679.html
россия
москва
пхеньян
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570396310_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_c00ac1688fe82949f4488478f407126b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, пхеньян, кндр (северная корея)

В МИД призвали отменить "драконовские" санкции против КНДР

10:05 21.04.2021 (обновлено: 10:32 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг КНДР на автомобиле у здания МИД РФ
Флаг КНДР на автомобиле у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. КНДР из-за карантина, связанного с COVID-19, покинули последние сотрудники гуманитарных организаций, включая Всемирную продовольственную программу ООН, с осени 2020 года в Северную Корею не поступило ни одного контейнера гуманитарной помощи, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
"В связи с пандемией COVID-19 северокорейские власти закрыли границы. Международные организации лишились возможности ротировать свой персонал, заблокированными оказались поставки гуманитарной помощи из-за рубежа – с августа 2020 года в Северную Корею не поступило ни одного контейнера. На фоне прекращения поставок, опустения складов, перебоев в снабжении топливом ожидаемая эффективность деятельности гумагентств фактически сошла на нет. Как результат – в марте страну покинули последние командированные сотрудники гуманитарных агентств, в том числе Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП), оставив во главе странового отделения на месте принятый персонал", - сказал Ильичев.
Парковка автомобилей международных гуманитарных агентств в КНДР - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 10:23
Посольства 12 стран прекратили работу в КНДР из-за сложной обстановки
При этом он напомнил, что Россия в 2020 году по двусторонней линии поставила Пхеньяну 50 тысяч тонн пшеницы.
По словам Ильичева, на сегодняшний день "перспективы отмены тотальных карантинных ограничений в стране не просматриваются". "Именно от этого и будет напрямую зависеть возможность возвращения международных гуманитарных агентств в КНДР, а также российское участие в их операциях", - отметил дипломат.
В то же время, добавил он, на экономическую и гуманитарную ситуацию в Северной Корее оказывают существенное влияние санкции, "причем на ограничительные меры, введенные СБ ООН с целью купирования угроз безопасности, накладываются "драконовские" односторонние рестрикции".
"Совокупность этих мер не достигает поставленной цели, но бьет по народному хозяйству и простому населению. Специальные гуманитарные исключения работают неэффективно. Положение этой страны, близкое к полной внешней изоляции, усугубляется разрушительным воздействием таких природных бедствий, как засухи, наводнения, нашествия вредителей. Россия постоянно привлекает внимание международных партнеров к этой проблеме, призывая их к переоценке такой негуманной политики", - подчеркнул Ильичев.
Митинг студентов в Пхеньяне против листовок, выпущенных перебежчиками в Южной Корее, осуждающих режим Ким Чен Ына - РИА Новости, 1920, 13.06.2020
13 июня 2020, 08:00
Надежды исчезли вслед за Кимом. Почему Северная Корея порвала с Сеулом
 
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваПхеньянКНДР (Северная Корея)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Ежегодное послание президента Федеральному СобраниюПослание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж10:54
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:26Путин дал поручения губернаторам по выстраиванию работы соцсферы
12:25Получение алиментов не должно унижать родителя с ребенком, заявил Путин
12:23Суд признал приговор срочнику Шамсутдинову законным
12:23Путин призвал не допускать распространение коронавируса извне
12:21Мировое здравоохранение стоит на пороге революции, заявил Путин
12:20Путин заявил о наращивании поставок мобильных медцентров в регионы
12:19Путин призвал продлить программу возврата средств за отдых в России
12:18Путин поручил расширить программы диспансеризации и профосмотров с 1 июля
12:18Путин поручил главам регионов ежедневно заниматься вопросами вакцинации
12:16Путин призвал всех россиян привиться от коронавируса
12:15Коронавирус не побежден окончательно, заявил Путин
12:15Путин призвал россиян соблюдать меры предосторожности по коронавирусу
12:14Путин поставил задачу выйти на устойчивый рост численности населения
12:14Путин назвал сбережение народа высшим национальным приоритетом
12:13Путин заявил о приверженности России защите традиционных ценностей
12:12Путин отметил работу военных и силовиков во время пандемии
12:12Россияне в пандемию проявили выдержку, заявил Путин
12:12Путин в послании затронет темы безопасности и внешней политики
12:10Российские ученые в пандемию совершили прорыв, заявил Путин
12:10Путин оценил действия властей и общества во время пандемии
Лента новостейМолния