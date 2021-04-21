https://ria.ru/20210421/sanktsii-1729210252.html

В МИД призвали отменить "драконовские" санкции против КНДР

В МИД призвали отменить "драконовские" санкции против КНДР

КНДР из-за карантина, связанного с COVID-19, покинули последние сотрудники гуманитарных организаций, включая Всемирную продовольственную программу ООН, с осени... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T10:05

2021-04-21T10:05

2021-04-21T10:32

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

москва

пхеньян

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. КНДР из-за карантина, связанного с COVID-19, покинули последние сотрудники гуманитарных организаций, включая Всемирную продовольственную программу ООН, с осени 2020 года в Северную Корею не поступило ни одного контейнера гуманитарной помощи, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев."В связи с пандемией COVID-19 северокорейские власти закрыли границы. Международные организации лишились возможности ротировать свой персонал, заблокированными оказались поставки гуманитарной помощи из-за рубежа – с августа 2020 года в Северную Корею не поступило ни одного контейнера. На фоне прекращения поставок, опустения складов, перебоев в снабжении топливом ожидаемая эффективность деятельности гумагентств фактически сошла на нет. Как результат – в марте страну покинули последние командированные сотрудники гуманитарных агентств, в том числе Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП), оставив во главе странового отделения на месте принятый персонал", - сказал Ильичев.При этом он напомнил, что Россия в 2020 году по двусторонней линии поставила Пхеньяну 50 тысяч тонн пшеницы.По словам Ильичева, на сегодняшний день "перспективы отмены тотальных карантинных ограничений в стране не просматриваются". "Именно от этого и будет напрямую зависеть возможность возвращения международных гуманитарных агентств в КНДР, а также российское участие в их операциях", - отметил дипломат.В то же время, добавил он, на экономическую и гуманитарную ситуацию в Северной Корее оказывают существенное влияние санкции, "причем на ограничительные меры, введенные СБ ООН с целью купирования угроз безопасности, накладываются "драконовские" односторонние рестрикции"."Совокупность этих мер не достигает поставленной цели, но бьет по народному хозяйству и простому населению. Специальные гуманитарные исключения работают неэффективно. Положение этой страны, близкое к полной внешней изоляции, усугубляется разрушительным воздействием таких природных бедствий, как засухи, наводнения, нашествия вредителей. Россия постоянно привлекает внимание международных партнеров к этой проблеме, призывая их к переоценке такой негуманной политики", - подчеркнул Ильичев.

https://ria.ru/20210401/diplomatiya-1603743170.html

https://ria.ru/20200613/1572769679.html

россия

москва

пхеньян

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, пхеньян, кндр (северная корея)