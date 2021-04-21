https://ria.ru/20210421/samolety-1729350192.html

В НАТО заявили о перехватах российских самолетов над Балтикой

В НАТО заявили о перехватах российских самолетов над Балтикой

Истребители стран НАТО в Эстонии, Литве и Польше несколько раз поднимались в воздух во вторник для перехвата и сопровождения российских истребителей,... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T18:33

2021-04-21T18:33

2021-04-21T18:33

балтийское море

нато

польша

германия

эстония

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156189/52/1561895296_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_b261a85c8726d2dd090e40f1728c278b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Истребители стран НАТО в Эстонии, Литве и Польше несколько раз поднимались в воздух во вторник для перехвата и сопровождения российских истребителей, бомбардировщиков и самолетов-разведчиков над Балтийским морем, говорится в сообщении военно-воздушного командования альянса в Германии (база Рамштайн)."Наши радары зафиксировали неустановленные летательные аппараты над Балтийским морем во вторник утром", - говорится в сообщении. В ответ на это Объединенный центр командования военно-воздушными операциями в Германии направил истребители альянса в регион, "чтобы перехватить и идентифицировать" приближающиеся самолеты, говорится в сообщении."НАТО подняла в воздух истребители с баз в Эстонии, Литве и Польше для отслеживания и перехвата российских истребителей, бомбардировщиков и самолетов-разведчиков над Балтийским морем 20 апреля", - сообщает командование.В НАТО отметили, что некоторые самолеты было невозможно идентифицировать по сигналу транспондера, при этом план полета также не был предоставлен, что "могло создать угрозу для безопасности полетов", в том числе для гражданской авиации.

https://ria.ru/20210421/mid-1729206051.html

балтийское море

польша

германия

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

балтийское море, нато, польша, германия, эстония, в мире