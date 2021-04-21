https://ria.ru/20210421/samolety-1729350192.html
В НАТО заявили о перехватах российских самолетов над Балтикой
В НАТО заявили о перехватах российских самолетов над Балтикой
Истребители стран НАТО в Эстонии, Литве и Польше несколько раз поднимались в воздух во вторник для перехвата и сопровождения российских истребителей,... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T18:33
2021-04-21T18:33
2021-04-21T18:33
балтийское море
нато
польша
германия
эстония
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БРЮССЕЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Истребители стран НАТО в Эстонии, Литве и Польше несколько раз поднимались в воздух во вторник для перехвата и сопровождения российских истребителей, бомбардировщиков и самолетов-разведчиков над Балтийским морем, говорится в сообщении военно-воздушного командования альянса в Германии (база Рамштайн)."Наши радары зафиксировали неустановленные летательные аппараты над Балтийским морем во вторник утром", - говорится в сообщении. В ответ на это Объединенный центр командования военно-воздушными операциями в Германии направил истребители альянса в регион, "чтобы перехватить и идентифицировать" приближающиеся самолеты, говорится в сообщении."НАТО подняла в воздух истребители с баз в Эстонии, Литве и Польше для отслеживания и перехвата российских истребителей, бомбардировщиков и самолетов-разведчиков над Балтийским морем 20 апреля", - сообщает командование.В НАТО отметили, что некоторые самолеты было невозможно идентифицировать по сигналу транспондера, при этом план полета также не был предоставлен, что "могло создать угрозу для безопасности полетов", в том числе для гражданской авиации.
https://ria.ru/20210421/mid-1729206051.html
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балтийское море, нато, польша, германия, эстония, в мире