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Все 40 стран подтвердили участие в организуемом США саммите по климату
Все 40 стран подтвердили участие в организуемом США саммите по климату
Все 40 приглашенных стран подтвердили свое участие в организуемом США онлайн-саммите по климату, сообщил журналистам высокопоставленный представитель... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T16:47
2021-04-21T16:47
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Все 40 приглашенных стран подтвердили свое участие в организуемом США онлайн-саммите по климату, сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.Саммит по климату, инициированный администрацией США, пройдет в виртуальном формате 22-23 апреля. Как сообщал Белый дом, президент Джо Байден пригласил к участию в нем более 40 лидеров различных стран. СМИ сообщали, что во время встречи президент США может объявить о новых обязательствах по сокращению выбросов, которые Соединенные Штаты готовы взять на себя."Я готов подтвердить, что все 40 государств, которые были перечислены в сообщении для СМИ, опубликованном несколько недель назад, подтвердили свое участие", - сказал в ходе брифинга американский чиновник на условиях анонимности.В конце января 2021 года Байден подписал новый указ о борьбе с изменением климата как в США, так и на международной арене. Его план включает работу по развитию экологичных технологий и инфраструктуры. Указ, в частности, объявляет вопрос изменения климата неотъемлемой частью американской внешней политики и национальной безопасности и подтверждает намерение Вашингтона развивать цели, заложенные в Парижском соглашении по климату, в частности, снижения количества выбросов в атмосферу в краткосрочной перспективе и доведения их до нуля к середине века.Парижское соглашение по климату - первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает полного отказа от ископаемого топлива. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Кроме того, все больше в энергопоставках должна быть доля возобновляемых источников энергии. При экс-президенте Дональде Трампе США вышли из соглашения, однако новый американский лидер Байден в первый же день президентства подписал указ о возвращении в договор.
https://ria.ru/20210420/putin-1729079377.html
https://ria.ru/20210419/klimat-1728994811.html
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джо байден, сша, в мире

Все 40 стран подтвердили участие в организуемом США саммите по климату

16:47 21.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Все 40 приглашенных стран подтвердили свое участие в организуемом США онлайн-саммите по климату, сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
Саммит по климату, инициированный администрацией США, пройдет в виртуальном формате 22-23 апреля. Как сообщал Белый дом, президент Джо Байден пригласил к участию в нем более 40 лидеров различных стран. СМИ сообщали, что во время встречи президент США может объявить о новых обязательствах по сокращению выбросов, которые Соединенные Штаты готовы взять на себя.
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"Я готов подтвердить, что все 40 государств, которые были перечислены в сообщении для СМИ, опубликованном несколько недель назад, подтвердили свое участие", - сказал в ходе брифинга американский чиновник на условиях анонимности.
В конце января 2021 года Байден подписал новый указ о борьбе с изменением климата как в США, так и на международной арене. Его план включает работу по развитию экологичных технологий и инфраструктуры. Указ, в частности, объявляет вопрос изменения климата неотъемлемой частью американской внешней политики и национальной безопасности и подтверждает намерение Вашингтона развивать цели, заложенные в Парижском соглашении по климату, в частности, снижения количества выбросов в атмосферу в краткосрочной перспективе и доведения их до нуля к середине века.
Парижское соглашение по климату - первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает полного отказа от ископаемого топлива. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Кроме того, все больше в энергопоставках должна быть доля возобновляемых источников энергии. При экс-президенте Дональде Трампе США вышли из соглашения, однако новый американский лидер Байден в первый же день президентства подписал указ о возвращении в договор.
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