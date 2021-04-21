https://ria.ru/20210421/sammit-1729281442.html
Путин напомнил об идее саммита "пятерки" Совбеза ООН
Путин напомнил об идее саммита "пятерки" Совбеза ООН
Идея саммита "пятерки" Совета Безопасности ООН будет реализована, когда позволят условия, рассказал президент России Владимир Путин, оглашая послание... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T13:58
2021-04-21T13:58
2021-04-21T13:58
послание президента федеральному собранию в 2021 году
владимир путин
оон
в мире
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Идея саммита "пятерки" Совета Безопасности ООН будет реализована, когда позволят условия, рассказал президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию."Надеюсь, что инициатива встречи глав государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН, которую мы выдвинули в прошлом году, будет реализована. И она состоится, как только позволят эпидемиологические условия", - сказал Путин.
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, владимир путин, оон, в мире