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Путин напомнил об идее саммита "пятерки" Совбеза ООН
Путин напомнил об идее саммита "пятерки" Совбеза ООН
Идея саммита "пятерки" Совета Безопасности ООН будет реализована, когда позволят условия, рассказал президент России Владимир Путин, оглашая послание... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T13:58
2021-04-21T13:58
послание президента федеральному собранию в 2021 году
владимир путин
оон
в мире
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Идея саммита "пятерки" Совета Безопасности ООН будет реализована, когда позволят условия, рассказал президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию."Надеюсь, что инициатива встречи глав государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН, которую мы выдвинули в прошлом году, будет реализована. И она состоится, как только позволят эпидемиологические условия", - сказал Путин.
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, владимир путин, оон, в мире

Путин напомнил об идее саммита "пятерки" Совбеза ООН

13:58 21.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодное послание президента РФ Федеральному Собранию
Ежегодное послание президента РФ Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Идея саммита "пятерки" Совета Безопасности ООН будет реализована, когда позволят условия, рассказал президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.
"Надеюсь, что инициатива встречи глав государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН, которую мы выдвинули в прошлом году, будет реализована. И она состоится, как только позволят эпидемиологические условия", - сказал Путин.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев во время интервью представителям СМИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 10:09
Медведев назвал саммит пятерки СБ ООН хорошей идеей
 
Послание президента Федеральному собранию в 2021 годуВладимир ПутинООНВ мире
 
 
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