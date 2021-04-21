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СК возбудил дело по факту пропажи пятиклассника на Сахалине
СК возбудил дело по факту пропажи пятиклассника на Сахалине
Уголовное дело по статье "убийство" возбуждено в связи с пропажей 11-летнего мальчика в Южно-Сахалинске, сообщает в среду пресс-служба следственного управления... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T09:02
2021-04-21T09:02
россия
следственный комитет россии (ск рф)
южно-сахалинск
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 апр - РИА Новости. Уголовное дело по статье "убийство" возбуждено в связи с пропажей 11-летнего мальчика в Южно-Сахалинске, сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК РФ.Ранее сообщалось, что 11-летний мальчик ушёл из дома вечером в понедельник. Уже два дня его ищет полиция и поисковики-добровольцы. Приметы пропавшего: рост около 150 сантиметров, славянской внешности, худощавого телосложения, волос тёмно-русый, волнистый, стрижка короткая, глаза карие. Особые приметы: на правой щеке около рта родинка, при разговоре не выговаривает букву "р". Был одет в куртку черно-синего цвета, спортивную шапку черного цвета, кроссовки в сеточку с белыми полосками."Для организации поиска подростка в следственном управлении создан штаб, который координирует проведение следственно-оперативных и поисковых мероприятий. Розыск несовершеннолетнего проводится силами следователей и следователей-криминалистов следственного управления, сотрудников УМВД России по Южно-Сахалинску и Сахалинской области, а также волонтеров поисково-спасательного отряда "СОВА", - сообщили в СУСК.По информации СУСК, по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление места нахождения подростка, допрашиваются свидетели, осматриваются записи камер наружного видеонаблюдения.
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россия
южно-сахалинск
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россия, следственный комитет россии (ск рф), южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия

СК возбудил дело по факту пропажи пятиклассника на Сахалине

09:02 21.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 апр - РИА Новости. Уголовное дело по статье "убийство" возбуждено в связи с пропажей 11-летнего мальчика в Южно-Сахалинске, сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК РФ.
"По факту безвестного отсутствия несовершеннолетнего, который около 18 часов 19 апреля 2021 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 11-летний мальчик ушёл из дома вечером в понедельник. Уже два дня его ищет полиция и поисковики-добровольцы. Приметы пропавшего: рост около 150 сантиметров, славянской внешности, худощавого телосложения, волос тёмно-русый, волнистый, стрижка короткая, глаза карие. Особые приметы: на правой щеке около рта родинка, при разговоре не выговаривает букву "р". Был одет в куртку черно-синего цвета, спортивную шапку черного цвета, кроссовки в сеточку с белыми полосками.
"Для организации поиска подростка в следственном управлении создан штаб, который координирует проведение следственно-оперативных и поисковых мероприятий. Розыск несовершеннолетнего проводится силами следователей и следователей-криминалистов следственного управления, сотрудников УМВД России по Южно-Сахалинску и Сахалинской области, а также волонтеров поисково-спасательного отряда "СОВА", - сообщили в СУСК.
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По информации СУСК, по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление места нахождения подростка, допрашиваются свидетели, осматриваются записи камер наружного видеонаблюдения.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Южно-СахалинскСахалинская областьПроисшествия
 
 
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