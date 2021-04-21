https://ria.ru/20210421/sakhalin-1729202907.html

СК возбудил дело по факту пропажи пятиклассника на Сахалине

СК возбудил дело по факту пропажи пятиклассника на Сахалине

Уголовное дело по статье "убийство" возбуждено в связи с пропажей 11-летнего мальчика в Южно-Сахалинске, сообщает в среду пресс-служба следственного управления... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T09:02

2021-04-21T09:02

2021-04-21T09:02

россия

следственный комитет россии (ск рф)

южно-сахалинск

сахалинская область

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 апр - РИА Новости. Уголовное дело по статье "убийство" возбуждено в связи с пропажей 11-летнего мальчика в Южно-Сахалинске, сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК РФ.Ранее сообщалось, что 11-летний мальчик ушёл из дома вечером в понедельник. Уже два дня его ищет полиция и поисковики-добровольцы. Приметы пропавшего: рост около 150 сантиметров, славянской внешности, худощавого телосложения, волос тёмно-русый, волнистый, стрижка короткая, глаза карие. Особые приметы: на правой щеке около рта родинка, при разговоре не выговаривает букву "р". Был одет в куртку черно-синего цвета, спортивную шапку черного цвета, кроссовки в сеточку с белыми полосками."Для организации поиска подростка в следственном управлении создан штаб, который координирует проведение следственно-оперативных и поисковых мероприятий. Розыск несовершеннолетнего проводится силами следователей и следователей-криминалистов следственного управления, сотрудников УМВД России по Южно-Сахалинску и Сахалинской области, а также волонтеров поисково-спасательного отряда "СОВА", - сообщили в СУСК.По информации СУСК, по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление места нахождения подростка, допрашиваются свидетели, осматриваются записи камер наружного видеонаблюдения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210419/gimalai-1728885094.html

россия

южно-сахалинск

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия