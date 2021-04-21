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Рубль отреагировал ростом на заявления Путина о международных отношениях
Рубль отреагировал ростом на заявления Путина о международных отношениях
Рубль отреагировал ростом, отвоевав у основных резервных валют дополнительно до 60 копеек, на заявления президента России Владимира Путина по теме международных РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T13:42
2021-04-21T23:31
россия
цены на нефть
московская биржа
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Рубль отреагировал ростом, отвоевав у основных резервных валют дополнительно до 60 копеек, на заявления президента России Владимира Путина по теме международных отношений, сделанные в рамках ежегодного послания Федеральному собранию, свидетельствуют данные торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 13:33 мск снижался на 25 копеек, до 76,58 рубля, курс евро — на 50 копеек, до 91,92 рубля, следует из данных Московской биржи. На фоне заявлений Путина основные резервные валюты дополнительно теряли до 60 копеек.Путин, в частности, заявил, что у России есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права. Если кто-то к России будет принимать высокомерный и эгоистичный тон, Россия найдет чем ответить, отметил он. При этом Россия ведет себя в высшей степени скромно, не отвечает на недружественные акции некоторых стран и хочет иметь добрые отношения с другими странами, добавил Путин.Россия с абсолютным большинством стран развивает равноправные отношения и предлагает мировому сообществу обсудить стратегическую и глобальную стабильность, создать среду бесконфликтного существования, резюмировал российский лидер.
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россия, цены на нефть, московская биржа, владимир путин, экономика

Рубль отреагировал ростом на заявления Путина о международных отношениях

13:42 21.04.2021 (обновлено: 23:31 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Рубль отреагировал ростом, отвоевав у основных резервных валют дополнительно до 60 копеек, на заявления президента России Владимира Путина по теме международных отношений, сделанные в рамках ежегодного послания Федеральному собранию, свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13:33 мск снижался на 25 копеек, до 76,58 рубля, курс евро — на 50 копеек, до 91,92 рубля, следует из данных Московской биржи. На фоне заявлений Путина основные резервные валюты дополнительно теряли до 60 копеек.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
Вчера, 12:56
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Путин, в частности, заявил, что у России есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права. Если кто-то к России будет принимать высокомерный и эгоистичный тон, Россия найдет чем ответить, отметил он. При этом Россия ведет себя в высшей степени скромно, не отвечает на недружественные акции некоторых стран и хочет иметь добрые отношения с другими странами, добавил Путин.
Россия с абсолютным большинством стран развивает равноправные отношения и предлагает мировому сообществу обсудить стратегическую и глобальную стабильность, создать среду бесконфликтного существования, резюмировал российский лидер.
 
РоссияЦены на нефтьМосковская биржаВладимир ПутинЭкономика
 
 
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