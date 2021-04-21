https://ria.ru/20210421/rossiya-1729284704.html

Путин предостерег от высокомерного тона в общении с Россией

Путин предостерег от высокомерного тона в общении с Россией

Если кто-то в отношении России будет допускать высокомерный и эгоистичный тон, Москва найдет возможность отстоять свою позицию, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T14:14

2021-04-21T14:14

2021-04-21T14:14

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729284173_0:175:3330:2048_1920x0_80_0_0_533f2cec3b823f661eb59e8f8a25641f.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Если кто-то в отношении России будет допускать высокомерный и эгоистичный тон, Москва найдет возможность отстоять свою позицию, заявил президент РФ Владимир Путин."Если кто-то не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собраниюПослание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >> .

https://ria.ru/20210421/kipling-1729267652.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, в мире