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Путин предостерег от высокомерного тона в общении с Россией
Путин предостерег от высокомерного тона в общении с Россией
Если кто-то в отношении России будет допускать высокомерный и эгоистичный тон, Москва найдет возможность отстоять свою позицию, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T14:14
2021-04-21T14:14
2021-04-21T14:14
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Если кто-то в отношении России будет допускать высокомерный и эгоистичный тон, Москва найдет возможность отстоять свою позицию, заявил президент РФ Владимир Путин."Если кто-то не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собраниюПослание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >> .
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, в мире