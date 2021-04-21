"Роскосмос" ждет поручений президента для начала работ по новой станции
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. "Роскосмос" ждет поручений от правительства и президента, чтобы начать работу по новой орбитальной станции, заявил в среду глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Ждем уже окончательных поручений, формальных поручений правительства, естественно, поручения президента. Но мы готовы стартовать с сегодняшнего дня", - сказал он журналистам.
Россия планирует создавать собственную станцию, выйдя из проекта МКС. Как рассказывал вице-премьер РФ Юрий Борисов, новая станция должна в том числе стать перевалочным пунктом для полетов к Луне.
Для полетов в дальний космос будет создаваться транспортно-энергетический комплекс с ядерной энергодвигательной установкой, что, по словам Рогозина, "будет прорывом".
Первый модуль новой российской орбитальной станции будет готов к запуску в 2025 году – это Научно-энергетический модуль, предназначавшийся для МКС.
До этого о необходимости создания национальной орбитальной станции из-за технических проблем на МКС заявил руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.
По плану, в состав новой станции войдут как минимум пять модулей: базовый модуль; целевой производственный модуль; модуль материального обеспечения (склад); модуль-платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов; коммерческий модуль для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к Wi-Fi.
Станция спроектирована с открытой архитектурой и неограниченным сроком существования за счет замены модулей, по своим размерам будет больше "Мира", летать на орбите высотой 400 километров и наклонением 98 градусов, что позволит вести наблюдение за всей поверхностью Земли, в первую очередь за Арктикой и Северным морским путем.