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"Роскосмос" ждет поручений президента для начала работ по новой станции
"Роскосмос" ждет поручений президента для начала работ по новой станции
"Роскосмос" ждет поручений от правительства и президента, чтобы начать работу по новой орбитальной станции, заявил в среду глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T11:19
2021-04-21T11:19
россия
владимир соловьев (телеведущий)
земля
юрий борисов (вице-премьер)
арктика
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. "Роскосмос" ждет поручений от правительства и президента, чтобы начать работу по новой орбитальной станции, заявил в среду глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.Россия планирует создавать собственную станцию, выйдя из проекта МКС. Как рассказывал вице-премьер РФ Юрий Борисов, новая станция должна в том числе стать перевалочным пунктом для полетов к Луне.Для полетов в дальний космос будет создаваться транспортно-энергетический комплекс с ядерной энергодвигательной установкой, что, по словам Рогозина, "будет прорывом".Первый модуль новой российской орбитальной станции будет готов к запуску в 2025 году – это Научно-энергетический модуль, предназначавшийся для МКС.До этого о необходимости создания национальной орбитальной станции из-за технических проблем на МКС заявил руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.По плану, в состав новой станции войдут как минимум пять модулей: базовый модуль; целевой производственный модуль; модуль материального обеспечения (склад); модуль-платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов; коммерческий модуль для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к Wi-Fi.Станция спроектирована с открытой архитектурой и неограниченным сроком существования за счет замены модулей, по своим размерам будет больше "Мира", летать на орбите высотой 400 километров и наклонением 98 градусов, что позволит вести наблюдение за всей поверхностью Земли, в первую очередь за Арктикой и Северным морским путем.
https://ria.ru/20210418/mks-1728811218.html
https://ria.ru/20210418/luna-1728774046.html
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россия, владимир соловьев (телеведущий), земля, юрий борисов (вице-премьер), арктика, роскосмос, дмитрий рогозин

"Роскосмос" ждет поручений президента для начала работ по новой станции

11:19 21.04.2021
 
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкЛоготип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. "Роскосмос" ждет поручений от правительства и президента, чтобы начать работу по новой орбитальной станции, заявил в среду глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Ждем уже окончательных поручений, формальных поручений правительства, естественно, поручения президента. Но мы готовы стартовать с сегодняшнего дня", - сказал он журналистам.
Россия планирует создавать собственную станцию, выйдя из проекта МКС. Как рассказывал вице-премьер РФ Юрий Борисов, новая станция должна в том числе стать перевалочным пунктом для полетов к Луне.
Для полетов в дальний космос будет создаваться транспортно-энергетический комплекс с ядерной энергодвигательной установкой, что, по словам Рогозина, "будет прорывом".
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Первый модуль новой российской орбитальной станции будет готов к запуску в 2025 году – это Научно-энергетический модуль, предназначавшийся для МКС.
До этого о необходимости создания национальной орбитальной станции из-за технических проблем на МКС заявил руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.
По плану, в состав новой станции войдут как минимум пять модулей: базовый модуль; целевой производственный модуль; модуль материального обеспечения (склад); модуль-платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов; коммерческий модуль для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к Wi-Fi.
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Станция спроектирована с открытой архитектурой и неограниченным сроком существования за счет замены модулей, по своим размерам будет больше "Мира", летать на орбите высотой 400 километров и наклонением 98 градусов, что позволит вести наблюдение за всей поверхностью Земли, в первую очередь за Арктикой и Северным морским путем.
 
РоссияВладимир Соловьев (телеведущий)ЗемляЮрий Борисов (вице-премьер)АрктикаРоскосмосДмитрий Рогозин
 
 
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