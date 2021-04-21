https://ria.ru/20210421/roskosmos-1729221310.html

"Роскосмос" ждет поручений президента для начала работ по новой станции

"Роскосмос" ждет поручений президента для начала работ по новой станции

"Роскосмос" ждет поручений от правительства и президента, чтобы начать работу по новой орбитальной станции, заявил в среду глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T11:19

2021-04-21T11:19

2021-04-21T11:19

россия

владимир соловьев (телеведущий)

земля

юрий борисов (вице-премьер)

арктика

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. "Роскосмос" ждет поручений от правительства и президента, чтобы начать работу по новой орбитальной станции, заявил в среду глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.Россия планирует создавать собственную станцию, выйдя из проекта МКС. Как рассказывал вице-премьер РФ Юрий Борисов, новая станция должна в том числе стать перевалочным пунктом для полетов к Луне.Для полетов в дальний космос будет создаваться транспортно-энергетический комплекс с ядерной энергодвигательной установкой, что, по словам Рогозина, "будет прорывом".Первый модуль новой российской орбитальной станции будет готов к запуску в 2025 году – это Научно-энергетический модуль, предназначавшийся для МКС.До этого о необходимости создания национальной орбитальной станции из-за технических проблем на МКС заявил руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.По плану, в состав новой станции войдут как минимум пять модулей: базовый модуль; целевой производственный модуль; модуль материального обеспечения (склад); модуль-платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов; коммерческий модуль для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к Wi-Fi.Станция спроектирована с открытой архитектурой и неограниченным сроком существования за счет замены модулей, по своим размерам будет больше "Мира", летать на орбите высотой 400 километров и наклонением 98 градусов, что позволит вести наблюдение за всей поверхностью Земли, в первую очередь за Арктикой и Северным морским путем.

https://ria.ru/20210418/mks-1728811218.html

https://ria.ru/20210418/luna-1728774046.html

россия

земля

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир соловьев (телеведущий), земля, юрий борисов (вице-премьер), арктика, роскосмос, дмитрий рогозин