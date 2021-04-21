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https://ria.ru/20210421/rogozin-1729207865.html
Рогозин объяснил, почему Россия будет сама строить орбитальную станцию
Рогозин объяснил, почему Россия будет сама строить орбитальную станцию
Россия решила самостоятельно строить новую орбитальную станцию, потому что только так ее можно сделать хорошо, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T09:51
2021-04-21T11:26
россия
земля
юрий борисов (вице-премьер)
арктика
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россия решила самостоятельно строить новую орбитальную станцию, потому что только так ее можно сделать хорошо, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Хотите сделать хорошо, делайте сами", — пояснил он.При этом глава "Роскосмоса" не исключил сотрудничества с другими странами при эксплуатации станции, но подчеркнул, что ее дизайн должен быть российским.О том, что Россия планирует выйти из проекта Международной космической станции, сообщил на прошлой неделе вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, модули МКС уже выработали ресурс, поэтому Россия намерена построить новую орбитальную служебную станцию, которая станет, в том числе, перевалочным пунктом для полетов к Луне. По словам Рогозина, первый сегмент станции будет готов к запуску в 2025 году — для этого переработают научно-энергетический модуль, предназначавшийся для МКС. Рогозин подчеркнул, что "Роскосмос" может начать работы прямо сегодня, но ждет окончательных поручений правительства и президента.О необходимости создания национальной орбитальной станции говорил и руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев. По его словам, ее должны составить как минимум пять модулей: базовый, целевой производственный, модуль материального обеспечения, модуль-платформа для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов и коммерческий модуль для размещения четырех туристов.Станция спроектирована с открытой архитектурой и неограниченным сроком существования за счет замены модулей. По размерам она будет больше "Мира", а полет по орбите высотой 400 километров и наклонением 98 градусов позволит вести наблюдение за всей поверхностью Земли, в первую очередь за Арктикой и Северным морским путем.
https://ria.ru/20210412/mks-1727886800.html
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россия, земля, юрий борисов (вице-премьер), арктика, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин

Рогозин объяснил, почему Россия будет сама строить орбитальную станцию

09:51 21.04.2021 (обновлено: 11:26 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россия решила самостоятельно строить новую орбитальную станцию, потому что только так ее можно сделать хорошо, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Хотите сделать хорошо, делайте сами", — пояснил он.
При этом глава "Роскосмоса" не исключил сотрудничества с другими странами при эксплуатации станции, но подчеркнул, что ее дизайн должен быть российским.
О том, что Россия планирует выйти из проекта Международной космической станции, сообщил на прошлой неделе вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, модули МКС уже выработали ресурс, поэтому Россия намерена построить новую орбитальную служебную станцию, которая станет, в том числе, перевалочным пунктом для полетов к Луне.
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По словам Рогозина, первый сегмент станции будет готов к запуску в 2025 году — для этого переработают научно-энергетический модуль, предназначавшийся для МКС. Рогозин подчеркнул, что "Роскосмос" может начать работы прямо сегодня, но ждет окончательных поручений правительства и президента.
О необходимости создания национальной орбитальной станции говорил и руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев. По его словам, ее должны составить как минимум пять модулей: базовый, целевой производственный, модуль материального обеспечения, модуль-платформа для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов и коммерческий модуль для размещения четырех туристов.
Станция спроектирована с открытой архитектурой и неограниченным сроком существования за счет замены модулей. По размерам она будет больше "Мира", а полет по орбите высотой 400 километров и наклонением 98 градусов позволит вести наблюдение за всей поверхностью Земли, в первую очередь за Арктикой и Северным морским путем.
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РоссияЗемляЮрий Борисов (вице-премьер)АрктикаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий Рогозин
 
 
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