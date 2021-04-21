Рогозин объяснил, почему Россия будет сама строить орбитальную станцию
09:51 21.04.2021 (обновлено: 11:26 21.04.2021)
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россия решила самостоятельно строить новую орбитальную станцию, потому что только так ее можно сделать хорошо, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Хотите сделать хорошо, делайте сами", — пояснил он.
При этом глава "Роскосмоса" не исключил сотрудничества с другими странами при эксплуатации станции, но подчеркнул, что ее дизайн должен быть российским.
О том, что Россия планирует выйти из проекта Международной космической станции, сообщил на прошлой неделе вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, модули МКС уже выработали ресурс, поэтому Россия намерена построить новую орбитальную служебную станцию, которая станет, в том числе, перевалочным пунктом для полетов к Луне.
По словам Рогозина, первый сегмент станции будет готов к запуску в 2025 году — для этого переработают научно-энергетический модуль, предназначавшийся для МКС. Рогозин подчеркнул, что "Роскосмос" может начать работы прямо сегодня, но ждет окончательных поручений правительства и президента.
О необходимости создания национальной орбитальной станции говорил и руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев. По его словам, ее должны составить как минимум пять модулей: базовый, целевой производственный, модуль материального обеспечения, модуль-платформа для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов и коммерческий модуль для размещения четырех туристов.
Станция спроектирована с открытой архитектурой и неограниченным сроком существования за счет замены модулей. По размерам она будет больше "Мира", а полет по орбите высотой 400 километров и наклонением 98 градусов позволит вести наблюдение за всей поверхностью Земли, в первую очередь за Арктикой и Северным морским путем.