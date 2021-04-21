https://ria.ru/20210421/rezhim-1729200771.html

В Тыве ввели особый противопожарный режим в части населенных пунктов

В Тыве ввели особый противопожарный режим в части населенных пунктов

Власти Тувы в связи с приходом пожароопасного периода ввели особый противопожарный режим в девяти муниципальных районах, столице республики Кызыле и городе... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T08:30

2021-04-21T08:30

2021-04-21T08:30

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кызыл

ак-довурак

республика тыва

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КРАСНОЯРСК, 21 апр - РИА Новости. Власти Тувы в связи с приходом пожароопасного периода ввели особый противопожарный режим в девяти муниципальных районах, столице республики Кызыле и городе Ак-Довурак, сообщает пресс-служба правительства республики.По ее данным, информация была озвучена во время совещания у временно исполняющего обязанности главы республики Тува Владислава Ховалыга по вопросам готовности республики к прохождению паводка и пожароопасного периода в 2021 году.По данным минприроды региона, с 1 марта 2021 года лесничества республики приступили к проведению агитационно-профилактических мероприятий с населением по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах, о запрете выжигания сухой травы.Во время обсуждения вопросов подготовки к прохождению весеннего половодья было озвучено, что ежегодно на территории Тувы паводок проходит в три этапа. На первом этапе, в последнюю неделю марта чаще всего бывает подтопление талыми склоновыми водами. Второй этап продолжается с мая по июнь, когда поднимается уровень воды. Во время третьего этапа, с июля по август, возможно подтопление в результате ливневых дождей.Минприроды региона совместно с территориальными подразделениями МВД, МЧС и лесничествами поручено организовать выполнение мероприятий по ограничению деятельности лесозаготовительных предприятий и посещению населением лесов."В целях недопущения развития негативной лесопожарной обстановки в период майских праздников Владислав Ховалыг отметил о необходимости обеспечить работу совместных патрульных групп на территории населённых пунктов и их окрестностях с целью выявления и пресечения фактов разведения костров, сжигания горючего мусора и сухой травянистой растительности, пресечения степных пожаров и недопущения их в лесные массивы", - отмечает пресс-служба.

https://realty.ria.ru/20210324/tyva-1602582204.html

https://ria.ru/20201221/khandagayty-1589951925.html

кызыл

ак-довурак

республика тыва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кызыл, ак-довурак, республика тыва