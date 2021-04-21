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В Тыве ввели особый противопожарный режим в части населенных пунктов
В Тыве ввели особый противопожарный режим в части населенных пунктов
Власти Тувы в связи с приходом пожароопасного периода ввели особый противопожарный режим в девяти муниципальных районах, столице республики Кызыле и городе... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T08:30
2021-04-21T08:30
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кызыл
ак-довурак
республика тыва
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КРАСНОЯРСК, 21 апр - РИА Новости. Власти Тувы в связи с приходом пожароопасного периода ввели особый противопожарный режим в девяти муниципальных районах, столице республики Кызыле и городе Ак-Довурак, сообщает пресс-служба правительства республики.По ее данным, информация была озвучена во время совещания у временно исполняющего обязанности главы республики Тува Владислава Ховалыга по вопросам готовности республики к прохождению паводка и пожароопасного периода в 2021 году.По данным минприроды региона, с 1 марта 2021 года лесничества республики приступили к проведению агитационно-профилактических мероприятий с населением по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах, о запрете выжигания сухой травы.Во время обсуждения вопросов подготовки к прохождению весеннего половодья было озвучено, что ежегодно на территории Тувы паводок проходит в три этапа. На первом этапе, в последнюю неделю марта чаще всего бывает подтопление талыми склоновыми водами. Второй этап продолжается с мая по июнь, когда поднимается уровень воды. Во время третьего этапа, с июля по август, возможно подтопление в результате ливневых дождей.Минприроды региона совместно с территориальными подразделениями МВД, МЧС и лесничествами поручено организовать выполнение мероприятий по ограничению деятельности лесозаготовительных предприятий и посещению населением лесов."В целях недопущения развития негативной лесопожарной обстановки в период майских праздников Владислав Ховалыг отметил о необходимости обеспечить работу совместных патрульных групп на территории населённых пунктов и их окрестностях с целью выявления и пресечения фактов разведения костров, сжигания горючего мусора и сухой травянистой растительности, пресечения степных пожаров и недопущения их в лесные массивы", - отмечает пресс-служба.
https://realty.ria.ru/20210324/tyva-1602582204.html
https://ria.ru/20201221/khandagayty-1589951925.html
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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кызыл, ак-довурак, республика тыва

В Тыве ввели особый противопожарный режим в части населенных пунктов

08:30 21.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид на один из районов Кызыла. Республика Тыва
Вид на один из районов Кызыла. Республика Тыва - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОЯРСК, 21 апр - РИА Новости. Власти Тувы в связи с приходом пожароопасного периода ввели особый противопожарный режим в девяти муниципальных районах, столице республики Кызыле и городе Ак-Довурак, сообщает пресс-служба правительства республики.
По ее данным, информация была озвучена во время совещания у временно исполняющего обязанности главы республики Тува Владислава Ховалыга по вопросам готовности республики к прохождению паводка и пожароопасного периода в 2021 году.
"В связи с повышением дневных температур, проведением несанкционированных палов растительности и ветреной погоде нарастает пожарная опасность...По данным минприроды, в резерве ведомства находится 184 человека и 121 единица техники. Введен особый противопожарный режим на территории девяти муниципальных районов и городах Кызыл и Ак-Довурак", - говорится в сообщении.
По данным минприроды региона, с 1 марта 2021 года лесничества республики приступили к проведению агитационно-профилактических мероприятий с населением по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах, о запрете выжигания сухой травы.
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Во время обсуждения вопросов подготовки к прохождению весеннего половодья было озвучено, что ежегодно на территории Тувы паводок проходит в три этапа. На первом этапе, в последнюю неделю марта чаще всего бывает подтопление талыми склоновыми водами. Второй этап продолжается с мая по июнь, когда поднимается уровень воды. Во время третьего этапа, с июля по август, возможно подтопление в результате ливневых дождей.
"На данный момент первый этап пройден спокойно. Врио Главы Республики Тыва Владиславом Ховалыгом поручено председателям администраций Барун-Хемчикского, Каа-Хемского и Пий-Хемского кожуунов завершить работы по оформлению в муниципальную собственность бесхозяйных гидротехнических сооружений до 1 июня 2021 года", - сообщает пресс-служба.
Минприроды региона совместно с территориальными подразделениями МВД, МЧС и лесничествами поручено организовать выполнение мероприятий по ограничению деятельности лесозаготовительных предприятий и посещению населением лесов.
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"В целях недопущения развития негативной лесопожарной обстановки в период майских праздников Владислав Ховалыг отметил о необходимости обеспечить работу совместных патрульных групп на территории населённых пунктов и их окрестностях с целью выявления и пресечения фактов разведения костров, сжигания горючего мусора и сухой травянистой растительности, пресечения степных пожаров и недопущения их в лесные массивы", - отмечает пресс-служба.
 
Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КызылАк-ДовуракРеспублика Тыва
 
 
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