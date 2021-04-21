https://ria.ru/20210421/rassledovanie-1729332904.html
В США начали расследование против полиции Миннеаполиса
В США начали расследование против полиции Миннеаполиса
Минюст США начал расследование против полиции Миннеаполиса после вердикта по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, заявил глава министерства... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T17:14
2021-04-21T17:14
2021-04-21T17:25
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
миннеаполис
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Минюст США начал расследование против полиции Миннеаполиса после вердикта по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, заявил глава министерства генпрокурор США Меррик Гарленд."Министерство юстиции начало гражданское расследование, чтобы определить, допускает ли управление полиции Миннеаполиса тенденции или практику неконституционного или незаконного поведения правоохранительных органов", - заявил Гарленд на пресс-конференции.Результаты расследования будут опубликованы, заверил он.Гарленд уточнил, что это расследование - отдельное от другого федерального расследования относительно причин смерти Флойда.Накануне присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве Джорджа Флойда. Шовин признан виновным по всем трем пунктам убийства. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.Смерть афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией в 2020 году спровоцировала массовые демонстрации и беспорядки в США.
https://ria.ru/20210421/floyd-1729192949.html
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, миннеаполис, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости.
Минюст США
начал расследование против полиции Миннеаполиса
после вердикта по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда
, заявил глава министерства генпрокурор США Меррик Гарленд.
"Министерство юстиции начало гражданское расследование, чтобы определить, допускает ли управление полиции Миннеаполиса тенденции или практику неконституционного или незаконного поведения правоохранительных органов", - заявил Гарленд на пресс-конференции.
Результаты расследования будут опубликованы, заверил он.
Гарленд уточнил, что это расследование - отдельное от другого федерального расследования относительно причин смерти Флойда.
Накануне присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве Джорджа Флойда. Шовин признан виновным по всем трем пунктам убийства. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.
Смерть афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией в 2020 году спровоцировала массовые демонстрации и беспорядки в США.