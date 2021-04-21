https://ria.ru/20210421/rassledovanie-1729332904.html

В США начали расследование против полиции Миннеаполиса

В США начали расследование против полиции Миннеаполиса

Минюст США начал расследование против полиции Миннеаполиса после вердикта по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, заявил глава министерства... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T17:14

2021-04-21T17:14

2021-04-21T17:25

джордж флойд

беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца

миннеаполис

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572643940_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_d1201a6a0c1088ea94c82e04ceb02b4f.jpg

ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Минюст США начал расследование против полиции Миннеаполиса после вердикта по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, заявил глава министерства генпрокурор США Меррик Гарленд."Министерство юстиции начало гражданское расследование, чтобы определить, допускает ли управление полиции Миннеаполиса тенденции или практику неконституционного или незаконного поведения правоохранительных органов", - заявил Гарленд на пресс-конференции.Результаты расследования будут опубликованы, заверил он.Гарленд уточнил, что это расследование - отдельное от другого федерального расследования относительно причин смерти Флойда.Накануне присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве Джорджа Флойда. Шовин признан виновным по всем трем пунктам убийства. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.Смерть афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией в 2020 году спровоцировала массовые демонстрации и беспорядки в США.

https://ria.ru/20210421/floyd-1729192949.html

https://ria.ru/20210421/floyd-1729198126.html

миннеаполис

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, миннеаполис, сша, в мире