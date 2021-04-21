https://ria.ru/20210421/putin-1729340646.html

В Госдуме прокомментировали задачи, поставленные Путиным в послании

В Госдуме прокомментировали задачи, поставленные Путиным в послании

Госдума в ближайшие дни определится с механизмом реализации инициатив президента России Владимира Путина, требующих средств из бюджета, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T17:44

2021-04-21T17:44

2021-04-21T17:44

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

александр жуков

госдума рф

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Госдума в ближайшие дни определится с механизмом реализации инициатив президента России Владимира Путина, требующих средств из бюджета, сообщил РИА Новости первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.Путин в среду в послании к Федеральному собранию огласил ряд инициатив, требующих бюджетного финансирования. По оценке Минфина РФ, на реализацию этих инициатив в ближайшие два года потребуется 400 миллиардов рублей из бюджета."Сейчас мы в течение нескольких дней, я думаю, определимся, как технически это сделать", - сказал Жуков.По его словам, если деньги предполагается выделять из резерва правительства, решения могут быть приняты на уровне профильной рабочей группы. Инициативы, требующие значительного финансирования – например, инфраструктурные кредиты регионам и реструктуризация их долгов, - вероятно, потребуют поправок в бюджет и Бюджетный кодекс."Я не могу ответить заранее, сколько (в целом) это стоит сейчас, но если здесь значительные средства, то скорее всего, это поправки будут в бюджет", - предположил Жуков.Путин в рамках послания, в частности, предложил выплачивать беременным женщинам, оказавшимся в сложных условиях, по 6350 рублей в месяц, а для детей от 8 до 16 лет, живущих в неполных семьях, назначить выплату в 5650 рублей с 1 июля.Он также предложил предоставлять регионам инфраструктурные бюджетные кредиты на 15 лет по ставке не более 3%, выделив на это до конца 2023 года не менее 500 миллиардов рублей. Помимо этого, президент предложил задолженность регионов по коммерческим кредитам, которая превышает 25% их собственных доходов, заместить бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года.

https://ria.ru/20210421/poslanie-1729328894.html

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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, александр жуков, госдума рф, владимир путин, экономика