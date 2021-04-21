https://ria.ru/20210421/putin-1729312111.html
В Кремле назвали самые важные темы для Путина
В Кремле назвали самые важные темы для Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для главы государства Владимира Путина всегда самыми важными были люди, проблемы бедности, что и... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T15:49
2021-04-21T15:49
2021-04-21T15:49
россия
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для главы государства Владимира Путина всегда самыми важными были люди, проблемы бедности, что и подтверждает его послание Федеральному собранию."Президент четко сказал, что он понимает, насколько всем тяжело пришлось, и он понимает, насколько актуальны проблемы доходов людей, которые понизились у многих, и проблемы бедности. И в этой связи вот эта последовательная линия президента на оказание помощи тем, кто нуждается в первую очередь, она нашла свое, конечно, подтверждение в полный рост. Я думаю, что это наиболее важная часть для президента", - сказал Песков в эфире радио "Комсомольская правда".
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