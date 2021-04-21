https://ria.ru/20210421/putin-1729308260.html
В Кремле рассказали о самочувствии Путина после прививки от COVID-19
В Кремле рассказали о самочувствии Путина после прививки от COVID-19
В Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин хорошо себя чувствует после второй прививки от коронавируса: обычное рабочее состояние. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T15:31
2021-04-21T15:31
2021-04-21T15:46
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дмитрий песков
распространение коронавируса
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владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин хорошо себя чувствует после второй прививки от коронавируса: обычное рабочее состояние."Хорошее. Рабочее обычное состояние", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире радио "Комсомольская правда", отвечая на вопрос о том, как чувствует себя президент после второго укола от коронавируса.
https://ria.ru/20210328/putin-1603193531.html
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